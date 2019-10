Hamilton trionfa in Messico davanti a Vettel: festa per il titolo solo rimandata. Leclerc 4°

E sono 100. La Mercedes si aggiudica la centesima vittoria nella sua storia in Formula 1 col suo uomo più caratteristico: Lewis Hamilton. A Città del Messico l'inglese corre la sua solita fantastica corsa grazie alla sua dote principale: l'Hammer time. Quando c'è da martellare Hamilton non ha rivali e nella fase centrale della corsa fa la differenza sui rivali, conquistando il successo numero 83 della sua carriera. Lewis non parte bene, si ritrova nel traffico e arriva al contatto con Verstappen. Poi però viaggia da fenomeno e la vince meritatamente.

Il mondiale non si decide in Messico: Valtteri Bottas chiude sul podio e tiene aperta la matematica per il titolo. I punti di vantaggio di Lewis però sono 74, ad Austina sarà una formalità. Bene comunque la corsa del finlandese che si ritrova dopo il pesante botto di ieri.

Ferrari battuta. Con una serie di piccoli errori la Rossa butta via la prima fila conquistata in qualifica, mettendo Vettel al secondo posto e Leclerc, partito dalla pole, solo quarto. La Rossa paga ancora una strategia rivedibile con entrambi i piloti: Charles è sulle due soste ma nella fase centrale della corsa non ha proprio ritmo, mentre nel secondo pit perde tanto tempo. Vettel invece perde tanto terreno con i doppiati e rientra ai box troppo tardi nell'unica sosta, facendosi passare da Hamilton. Poi Seb prova a tornare sotto al rivale, che però lo tiene a distanza senza troppa fatica. L'ennesima occasione buttata, anche se oggi la Mercedes sembrava averne qualcosina di più. Nonostante i passi in avanti della Ferrari, la Rossa è sconfitta per la terza volta di fila.

Un gran peccato per Verstappen. L'olandese nel traffico si tocca con Hamilton. Poco dopo passa Bottas ma fora la gomma posteriore e finisce ultimo. Ma con gomma bianca Max va fortissimo per quasi 60 giri e chiude sesto dietro ad Albon. Senza tutti quei problemi avrebbe sicuramente lottato con Hamilton per il successo.

Ora si va ad Austin e li ci sarà la vittoria del titolo di Hamilton.

I 5 momenti della gara

- Pronti via e Leclerc rimane davanti, Seb è aggressivo su Hamilton e tiene la posizione. In curva due contatto tra Lewis e Verstappen, con entrambi che vanno lunghi e perdono qualche posizione. Albon passa terzo, Sainz quarto, poi Hamilton, Norris, Bottas e Verstappen. Le Ferrari e Albon rimangono davanti, Hamilton passa subito Sainz e va all'inseguimento del trio di testa. Dietr Verstappen passa Bottas ma i due si toccano e Max accusa una foratura che compromette la sua gara. Valtteri poco dopo supera Norris e Sainz, andando all'inseguimento di Hamilton.

- Dei primi è Albon ad entrare ai box per primo, poco dopo va Leclerc. I due sono sicuramente su due soste. Davanti quindi rimangono Vettel davanti a Hamilton e Bottas che vanno molto più lunghi. Al giro 23 rientra Hamilton che mette gomme dure e prova ad andare sino in fondo. Lewis esce quarto davanti ad Albon e dietro a Leclerc. Vettel invece decide di non entrare e di continuare, come per Bottas.

- Valtteri rompe gli indugi ed entra al giro 37 e finisce dietro ad Albon. La tornata successiva tocca a Seb che esce davanti a Bottas. Leclerc quindi torna in testa ma deve fare la seconda sosta. Secondo Hamilton, poi Albon anche lui su due soste, quarto Vettel e poi Bottas. Al 45mo giro entra Leclerc per la seconda sosta, poco dopo tocca ad Albon. Per cui al termine delle soste la situazione è la seguente: Hamilton primo con tre secondi di vantaggio su Vettel, terzo Bottas a due secondi da Seb. Quarto Leclerc a 10 secondi da Valtteri, poi Albon a 8 secondi.

- Nonostante i tanti giri, Hamilton non accusa degrado gomme. Seb non riesce ad agganciare il leader, mentre Bottas si avvicina alla Ferrari. Anche Leclerc va forte è torna sui primi tre.

- Nelle ultime fasi succede ben poco. Quindi senza grosse difficoltà Hamilton va a vincere davanti a Vettel e Bottas. Quarto Leclerc, poi Albon e Verstappen. Chiudono la top ten Perez, Ricciardo, Kvyat e Gasly.

La statistica chiave

Vittoria numero 100 per la Mercedes nella sua storia. Hamilton è a quota 83.

La dichiarazione

Sebastian VETTEL : "Le gomme dure hanno funzionato troppo bene. Sono riuscito a tenere Bottas a fatica dietro, Lewis però aveva ritmo per stare davanti. E' stata una bella gara, a livello di strategia forse potevamo fare qualcosa di diverso. Qui è una delle gare dove si sente maggiormente il calore del pubblico".

Il migliore

Lewis HAMILTON: Sempre il solito. Parte guardingo, toccandosi anche con Verstappen. Poi martella per tutta la gara, badando comunque ad amministrare. Ne esce una vittoria neanche tanto sudata, dato che Vettel non riesce mai ad avvicinarsi. Il mondiale è una formalità, i record di Schumacher si avvicinano sempre di più.

