Lewis HAMILTON Voto 10: Sempre il solito. Parte guardingo, toccandosi anche con Verstappen. Poi martella per tutta la gara, badando comunque ad amministrare. Ne esce una vittoria neanche tanto sudata, dato che Vettel non riesce mai ad avvicinarsi. Il mondiale è una formalità, i record di Schumacher si avvicinano sempre di più. Uomo perfetto per una scuderia sempre perfetta.

Sebastian VETTEL Voto 9: Il tedesco fa quello che può. Parte bene, tiene dietro e mette in difficoltà Hamilton nel rettilineo di partenza. Poi la squadra lo mette sul PLAN C e con questa scelta perde la gara. La dura va molto più forte di quanto si pensava ed Hamilton lo passa di strategia. Tra l'altro Vettel è pure sfortunato coi doppiati, perdendo tantissimo tempo. Nella seconda parte di gara Seb prova a tornare sotto al rivale che però ne ha nettamente di più e gli rimane davanti.

Valtteri BOTTAS Voto 8 e mezzo: Buona gara del finlandese con una vettura comunque non al 100% dopo il brutto crash di ieri. La Mercedes gli impone una strategia e viene seguito da Vettel, questa scelta apre la strada al compagno per la vittoria. Comunque Bottas ha un gran ritmo per tutta la corsa e nel finale mette pressione a Seb. Tiene aperto il mondiale per un'altra settimana. Unica pecca la leggerezza che permette a Verstappen di passarlo dentro lo stadio.

Charles LECLERC Voto 7 e mezzo: Benissimo nella prima fase, purtroppo col secondo treno di gomme non ha proprio ritmo e prende una paga clamorosa. Il secondo pit lo condanna alla quarta piazza. Nona pole position della Ferrari, solo tre vittorie. Da questo punto di vista la Ferrari deve lavorare di più, ma soprattuto sembra sempre in difficoltà a scegliere la strategia corretta, mentre i rivali non sbagliano mai.

Alexander ALBON Voto 7: Altra gara costante, per lungo tempo sullo stesso ritmo dei migliori. Nel finale paga dazio e si accontenta della quinta piazza.

Max VERSTAPPEN Voto 8 e mezzo: Dalla quarta piazza si ritrova dentro al traffico e col contatto con Hamilton perde terreno, dimostrandosi ancora una volta un po' troppo irruento. Poi è stupendo nella manovra con Bottas ma è sfortunato nella foratura. Perde praticamente un giro su tutti, ma con un ritmo pazzesco recupera sino alla sesta piazza finale.

Sergio PEREZ Voto 9: E' lui il vincitore della gara degli altri. L'idolo di casa è fenomenale in tutte le fasi, anche nel finale a resistere su un arrembante Ricciardo. Boccata d'ossigeno per la Racing Point.

RENAULT Voto 7: Dopo le tante polemiche per la squalifica del Giappone, la scuderia francese risponde con entrambe le vetture nei punti. O meglio: Ricciardo fa una gran corsa grazie ad una strategia molto aggressiva. Hulkenberg, viene mandato a muro all'ultima curva, ma fino a quel momento era in top ten. Quinta posizione confermata nel costruttori. Dimostra che in quest'occasione chi è rimasto fuori dalla top ten in qualifica e ha potuto scegliere la gomma con cui partire è stato avvantaggiato.

TORO ROSSO Voto 6: Partire in top ten penalizza un po' la scuderia, costretta a partire con le gomme rosse. Alla fine la top ten arriva con entrambi i piloti, anche se Kvyat manda a muro Hulkenberg all'ultima curva e ora è sotto osservazione.

ALFA ROMEO Voto 5: In grandissimo calo. Raikkonen non vede la bandiera a scacchi da una vita, Giovinazzi si ritrova penalizzato con un pit stop sbagliato. In grave difficoltà.

MCLAREN Voto 4: Se la Williams non fa testo e la Haas è in caduta libera, la grande delusione di questo GP è la McLaren. Ieri sembrava destinata a fare un ottimo bottino di punti. Invece Norris paga il pit stop sciagurato, Sainz non ha ritmo nella fase centrale e si ritrova lontanissimo dai punti. Uno zero stranissimo su una pista assolutamente amica.