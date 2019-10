Lewis Hamilton vince il Mondiale in Messico se...

Tutto pronto per il GP del Messico, GP che potrebbe regalare a Lewis Hamilton il sesto Mondiale della propria carriera. Con questo sigillo il pilota inglese supererebbe Juan Manuel Fangio, raggiungendo così il 2° posto nella classifica all time dei piloti più vincenti alle spalle di Michael Schumacher che di titoli ne ha vinti sette (5 in Ferrari e 2 in Benetton).

In Messico già due successi

E dire che proprio sulla pista degli Hermanos Rodríguez, Lewis Hamilton ha già vinto due Mondiali, quello del 2017 e quello del 2018. Nel 2017 chiuse al 9° posto, lo scorso anno si piazzò 4°. Ora serve distanziare il suo compagno di squadra Bottas per centrare il suo 6° titolo in carriera.

Hamilton: tutte le combinazioni per diventare Campione del Mondo

-Hamilton arriva 1° con giro veloce e Bottas si piazza dal 4° posto in giù

-Hamilton arriva 1° senza giro veloce e Bottas si piazza dal 5° posto in giù

-Hamilton arriva 2° con giro veloce e Bottas si piazza dall'8° posto in giù

-Hamilton arriva 2° senza giro veloce e Bottas* si piazza dall'8° posto in giù

-Hamilton arriva 3° con giro veloce e Bottas si piazza dal 9° posto in giù

-Hamilton arriva 3° senza giro veloce e Bottas* si piazza dal 10° posto in giù

*con Bottas che non deve fare il giro veloce