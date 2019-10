Penalizzazione per Verstappen e pole a Leclerc: ecco la nuova griglia

E’ stato un post qualifiche piuttosto turbolento quello a cui abbiamo assistito a Città del Messico, sede del round iridato 2019 di F1. Il poleman Max Verstappen, dopo la convocazione da parte dei commissari, è stato penalizzato di 3 posizioni in griglia di partenza per il mancato rallentamento in regime di bandiera gialla causato dal crash del finlandese della Mercedes Valtteri Bottas. Per questo motivo, Max partirà questa sera, alle ore 20.10 italiane, in quarta piazza, mentre le Ferrari monopolizzeranno la prima fila, con il monegasco Charles Leclerc (in pole) e il tedesco (quattro volte campione del mondo) Sebastian Vettel (in seconda piazza). Una decisione non immediata quella della FIA che, in un primo momento, sembrava non intraprendere alcuna azione contro Verstappen ma poi, anche per le dichiarazioni dell’orange (ammissione di non aver rallentato), si è deciso di procedere e quindi di sanzionarlo. Di seguito la nuova griglia di partenza:

GRIGLIA DI PARTENZA GP MESSICO F1 2019:

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Max Verstappen (Red Bull), penalizzato di tre posizioni

5. Alexander Albon (Red Bull)

6. Valtteri Bottas (Mercedes)

7. Carlos Sainz (McLaren)

8. Lando Norris (McLaren)

9. Daniil Kvyat (Toro Rosso)

10. Pierre Gasly (Toro Rosso)

QUALIFICHE GP MESSICO F1 2019: RISULTATO E CLASSIFICA

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:14.758 5 (penalizzato di tre posizioni)

2 Charles LECLERC Ferrari+0.266 5

3 Sebastian VETTEL Ferrari+0.412 5

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.504 5

5 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.578 5

6 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.580 5

7 Carlos SAINZ McLaren+1.256 6

8 Lando NORRIS McLaren+1.564 6

9 Daniil KVYAT Toro Rosso+1.711 6

10 Pierre GASLY Toro Rosso+1.828 6