Super Max Verstappen in pole davanti a Leclerc e Vettel! Bottas a muro nel finale

Seconda pole position in carriera e in stagione per Max Verstappen. L'olandese ottiene il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio del Messico, quart'ultimo atto di questo mondiale. Super Max sfrutta una Red Bull assolutamente competitiva sulle alture di Città del Messico e porta a casa la prima posizione.

Una pole tra le polemiche. Si perché Verstappen nel primo tentativo del Q3 piazza subito il best lap, migliorato nel secondo però sotto bandiera gialla per il crash a muro di Bottas. Sicuramente l'olandese verrà messo sotto inchiesta per non aver alzato il piede e aver ignorato la bandiera gialla. Se questo giro verrà annullato Max sarà sempre in pole, ma per questa imprudenza può essere penalizzato.

La Ferrari comunque è li. Leclerc è secondo, Vettel subito dietro. La Rossa è vicinissimo alla Red Bull, Charles potrà lottare e superare l'avversario già nel lungo rettilineo di partenza. Quarto Hamilton, poi Albon e Bottas, che aveva il miglior tempo nell'ultimo tentativo sino all'incidente all'ultima curva che causa la bandiera gialla finale. Erroraccio per il finlandese, che quindi finisce sesto dietro anche al buon Albon. Chiudono la top ten Sainz, Norris, Kvyat e Gasly.

La qualifica sicuramente non si chiude qui. Il comportamento di Verstappen ha causato e causerà molte polemiche, qualsiasi decisione verrà presa. Con la bandiera gialla tutti hanno rallentato, tranne Max che ha pure migliorato il suo tempo, nonostante avesse già la pole. Una leggerezza, una manovra contro il regolamento, contro l'ABC di questo sport.

Comunque domani ci sarà tanto spettacolo. Forse come non mai i top team sono tutti vicini. E poi c'è l'incognita meteo, domani potrebbe piovere.

La griglia di partenza

I 5 momenti della qualifica

- Q1 che vede brillare la Red Bull. Verstappen piazza il miglior tempo davanti ad Albon. Bene i top six, buon tempo anche di Raikkonen e delle McLaren. A rimanere fuori sono: Stroll, Magnussen, Grosjean, Russel e Kubica.

- Q2 che parte con tantissimi piloti, includere naturalmente i top team, a scendere in pista con gomma gialla. Benissimo Vettel che fa il miglior tempo davanti a Verstappen e Leclerc.

- Nel secondo tentativo Ferrari e Red Bull scendono per sicurezza con gomma rossa, rallentando nel finale. Mercedes invece con gomma gialla nuova ed entrambi i piloti piazzano un tempo stellare. Fuori: Perez, Hulkenberg, Ricciardo, Raikkonen e Giovinazzi.

- Ad inizio Q3 c'è sempre una super Red Bull. Verstappen si mette subito davanti con un decimo di vantaggio su Leclerc, due decimi su Vettel e Hamilton. Primi quattro molto vicini. Albon e Bottas più staccati.

- Nel finale tutti migliorano, poi però Bottas va a muro e tutti rallentano per la doppia bandiera gialla, tranne Verstappen che migliora il suo crono e conquista la pole.

La statistica chiave

Seconda pole position in carriera per Max Verstappen

La dichiarazione

Charles LECLERC: "Primo giro nel Q3 ottimo, nel secondo ho fatto un cambio nel bilanciamento dei freni e ho fatto un errore. La Red Bull è molto veloce, ma la gara è domani".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Max VERSTAPPEN: La Red Bull forse si è nascosta nelle libere, ma in qualifica si riscopre grande e Max la guida alla sua maniera, da fenomeno assoluto. Unico neo: non era meglio alzare il piede con bandiera gialla, tanto la pole era già sua?

Il peggiore

HAAS: Squadra veramente indecifrabile. Questo weekend entrambi i piloti faticano terribilmente non solo ad andare forte, ma anche proprio a rimanere in pista. Senza grip, Megnussen e Grosjean vengono eliminati nel Q1, mettende dietro a fatica solo le Williams. In calo drastico da dopo l'estate.