Verstappen sotto investigazione: a rischio la sua pole position in Messico, Leclerc in attesa

Verstappen in pole grazie a un super giro nel finale del GP del Messico, ma tutto è ancora in forse a causa del suo passaggio avvenuto in regime di bandiera gialla, che era stata esposta a seguito dell’incidente di Bottas.

La FIA in un primo momento non aveva aperto nessuna investigazione, ma dopo qualche lamentela l’organismo internazionale dell’automobilismo ha deciso di sentire l’olandese. A forte rischio, quindi, il piazzamento del pilota della Red Bull è incerto con Leclerc che potrà così partire dal primo posto.