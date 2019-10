Vettel: "Siamo in F1. Non è possibile avere trofei con sponsor e ragazzi vestiti da casco in giro"

Sebastian Vettel non è stato incisivo solo in pista, ma anche a motori spenti il tedesco si è fatto apprezzare per qualche guizzo. Il pilota della Ferrari, giunto 2° in Messico, è stato tra i protagonisti della corsa, ma ha perso la sfida con Hamilton che è ormai vicinissimo al suo 6° titolo in carriera. Tuttavia, Vettel ha dato conferme sul suo ritrovato smalto e il passo gara messo in mostra è stato notevole, anche se non sufficiente per conquistare il gradino del podio più alto.

Al termine del GP, Vettel non le ha mandate a dire tra l’accoglienza dei tifosi, disposti a tutto per un selfie, e le sponsorizzazioni presenti sui trofei.

" Non mi è piaciuto per niente il ragazzo con il casco che ha cercato in tutti i modi di farmi entrare nella foto e per questo l’ho poi allontanato. Non ho nulla contro i selfie, ma questa è la F1. Vorrei poi che la smettessero di sponsorizzare le Coppe. Facciamo parte di un qualcosa di grande, con un pubblico straordinario e alla fine torni a casa con questi trofei di m…. Heineken è scritto ovunque? Non c’è bisogno di avere quella strana stella rossa anche sulla coppa! Sarebbe bello tornare ad essere legati e a celebrare quelle che sono le tradizioni di questo sport... "