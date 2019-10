Vettel un fulmino nel giro secco: bene Verstappen nelle libere 2, Vettel 3° e Hamilton 5°

Sebastian Vettel si conferma in ottima forma dal punto di vista prestazionale dopo il brillante weekend di Suzuka e firma il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del GP del Messico. Il ferrarista ha brillato particolarmente in occasione del time-attack, con gomme morbide mettendo in mostra una guida molto fluida e pulita che gli ha consentito di dettare il passo con un notevole 1’16″607 ottenuto anche grazie ad una buona scia della McLaren di Norris sul dritto che porta a curva 4.

Vettel alla grande nel primo setto, poi c'è Verstappen

Il tedesco ha fatto la differenza rispetto al resto della concorrenza nel primo settore di motore (velocità di punta altissime per entrambe le SF90), mentre nel tratto più tortuoso è stato Max Verstappen il migliore del lotto, concludendo la simulazione di qualifica in seconda piazza a 115 millesimi dalla vetta, distacco quantificabile anche solo nella scia sfruttata da Vettel. Il vincitore delle ultime due edizioni del GP messicano, si conferma uno dei grandi favoriti per la pole e soprattutto per il successo in gara anche alla luce dell’ottimo passo messo in evidenza nella seconda parte del turno dedicata alle prove di long-run.

Le prime 5 posizioni

Pilota Scuderia Tempo 1. Sebastian VETTEL Ferrari 1'16''607 2. Max VERSTAPPEN Red Bull +115 3. Charles LECLERC Ferrari +465 4. Valtteri BOTTAS Mercedes +614 5. Lewis HAMILTON Mercedes +963

Qualche errore per Leclerc ma è 3° davanti a Bottas e Hamilton

Buona terza posizione per Charles Leclerc, staccato di 465 millesimi dal compagno di squadra Vettel in occasione del time-attack. Il monegasco della Rossa, protagonista di un paio di testacoda senza conseguenze, ha pagato dazio rispetto al leader, perdendo qualcosa in ognuno dei tre settori del tracciato, dunque sarà necessario effettuare un salto di qualità nella giornata di sabato per poter contendere la pole position a Vettel e Verstappen in attesa di capire il vero potenziale Mercedes. Già perché le Frecce d’Argento sono rimaste molto attardate nella simulazione di qualifica con il finlandese Valtteri Bottas quarto a 0.614 ed il britannico Lewis Hamilton 5° addirittura a 0.963 dal miglior tempo di giornata, mentre sul passo gara hanno dimostrato di avere qualcosa in più rispetto agli altri sulla lunga distanza.

Male Raikkonen e Giovinazzi

Da registrare l’eccellente prova di squadra della Toro Rosso che piazza il russo Daniil Kvyat in sesta ed il francese Pierre Gasly in 7a posizione davanti al britannico Lando Norris (McLaren), al tedesco Nico Hulkenberg (Renault) e allo spagnolo Carlos Sainz (McLaren). Fatica l’Alfa Romeo con Kimi Raikkonen 14° e Antonio Giovinazzi 16° a 2.282 dalla testa e a due decimi dal compagno di squadra. Da registrare infine l’incidente che ha visto come protagonista la Red Bull di Alex Albon, il quale ha perso il controllo della vettura salendo su un cordolo e andando a sbattere contro le barriere.