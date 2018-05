Ricciardo domina nel giovedì delle libere, Hamilton e Vettel inseguono

E’ di Daniel Ricciardo (Red Bull) il miglior tempo delle prove libere 1 del GP di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di Formula 2018.

A Montecarlo l’australiano ha confermato quanto si pensava alla vigilia di questo weekend ed ha siglato, già in questo primo turno, il nuovo primato della pista (ufficioso, perché realizzato nelle prove libere) di 1’12″126, impressionando per la velocità dimostrata con la sua RB14. Altrettanto prestazionale anche l’altra RB di Max Verstappen, secondo e distanziato di 154 millesimi dal compagno di squadra. Olandese, però, finito “Under Investigation” per una manovra non conforme al regolamento (in termini di sicurezza) perché, andando lungo in curva 1, è rientrato in pista in retromarcia. Attendiamoci un’altra reprimenda per lui da parte della direzione gara.

Video - Da Mansell-Piquet a Verstappen-Vettel, tutti i duelli infuocati della storia della Formula 1 01:32

In terza piazza, un buon Lewis Hamilton che fa il possibile con la sua Mercedes, portandosi a 0″354 dall’australiano, mettendo in evidenza una grande consistenza in configurazione gara. Il britannico, comunque, è riuscito a fare la differenza nel confronto diretto con le due Ferrari ed il teammate Valtteri Bottas.

Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, infatti, sono stati decisamente più lenti: il tedesco ha ottenuto il quarto tempo a 0″915 dal leader, subito davanti a Kimi (0″940 da Ricciardo). C’è da dire, però, che la Rossa si è messa in luce nei long run, esibendo un ottimo passo con benzina a bordo, per cui alcune valutazioni vanno prese per quelle che sono. In difficoltà, come dicevamo, Bottas che, con l’altra Mercedes, ha subito un distacco piuttosto importante di 1″376 dalla vetta.

A completamento della top10 troviamo la Force India di Sergio Perez (8° a +1″591), la Haas di Romain Grosjean (a +1″817) e la Williams di Sergej Sirotkin (10° a +1″836).

Seconde libere

Se la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2018 di Formula Uno aveva fatto capire che la Red Bull sarebbe stata grande protagonista a Montecarlo, la FP2 lo ha addirittura amplificato. Miglior tempo (e nuovo record ufficioso della pista) per Daniel Ricciardo in 1:11.841 e seconda posizione per il suo compagno Max Verstappen che si è fermato a 1:12.035. Un duello interno che ha davvero impressionato, con le due vetture di Milton Keynes che si sono contese la migliore prestazione giro dopo giro. Alle loro spalle Sebastian Vettel che ha portato la sua Ferrari in terza posizione a 572 millesimi dalla vetta, ma dando la sensazione di essere in netto miglioramento rispetto alla mattinata. Quarta posizione per il campione del mondo Lewis Hamilton a 695 millesimi da Ricciardo, mentre è quinto Kimi Raikkonen a 702, con Valtteri Bottas (mai competitivo oggi) sesto a otto decimi di distacco. Completano le prime dieci posizioni il tedesco Nico Hulkenberg (Renault) a 1.2, davanti alle due McLaren del belga Stoffel Vandoorne e Fernando Alonso separati da pochi centesimi, mentre è decimo lo spagnolo Carlos Sainz (Renault) a 85 millesimi dal due volte campione del mondo. Colpisce il fatto che, dalla settima posizione di Hulkenberg alla 17esima del padrone di casa Charles Leclerc (Alfa Romeo Sauber) il gap è di appena mezzo secondo. Tra i primi sei, e poi per tutti gli altri, l’equilibrio è davvero notevole.

La sessione è stata sospesa per circa 15 minuti dopo circa mezzora di turno. La bandiera rossa è stata esposta per la necessità di sistemare un paio di tombini tra la curva del Casinò e quella del Mirabeu. Per il resto tutto nella norma tra le vie del Principato, con i piloti che sono andati a cercare il limite, spesso “baciando” i guardrail ed i muretti tra Piscine, Rascasse e Lowes. L’ultima mezzora, come consuetudine, ha visto i protagonisti impegnati nella simulazione di passo gara. Anche in questo caso le Red Bull hanno messo in mostra velocità e costanza anche con le HyperSoft (Verstappen viaggiava tra l’1:15 basso e l’1:16 basso, mentre Ricciardo che ha segnato anche degli 1:14.7 e 1:15.0) ma la Ferrari, soprattutto con Vettel, non è stata da meno. Il tedesco è partito con 1:15.0 con le HyperSoft, senza mai toccare l’1:16, mentre con le UltraSoft ha saputo centrare anche due tempi sull’1:14. La Mercedes, a sua volta, ha visto buon ritmo sia con le gomme marchiate di rosa che con le SuperSoft, che hanno provato in poche scuderie. Si tornerà in pista sabato (a Montecarlo da tradizione il venerdì è sempre di riposo) per la terza sessione di prove libere che precederanno le tiratissime qualifiche che decideranno la griglia di partenza del GP di Monaco. Tutto si deciderà per questioni di millesimi.

