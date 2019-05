Hamilton: "Vinto grazie allo spirito di Lauda"; Vettel: "Non siamo abbastanza veloci"

Il Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno ha messo in mostra una delle vittorie più sofferte della storia di Lewis Hamilton. Il campione del mondo in carica centra il successo numero 77 della sua carriera e la terza nel Principato. Una lunga battaglia tra la sua W10, le sue gomme e Max Verstappen, quanto mai arrembante. Un vero e proprio calvario, come spiega l’inglese nel corso delle interviste di ritiro sulla linea del traguardo al termine della gara, oggi condotte da David Coulthard.

" Non ho dubbi, si tratta della gara più difficile della mia vita. Ho lottato sin dal primo metro con lo spirito di Niki Lauda, un personaggio che ha significato tantissimo per me e per il team. Spero di averlo reso orgoglioso con questa prova se era lassù che ci guardava dall’alto. Ci manca davvero tanto e la sua morte è stata un vero shock, spero che oggi si sia tolto il cappello per questo successo "

Un Gran Premio nel quale le gomme della Mercedes di Hamilton sono state le vere protagoniste, loro malgrado. “Sono arrivato al traguardo con pneumatici letteralmente vuoti e senza vita. Non sapevo se sarei potuto arrivare fino in fondo, ma era chiaro che avevamo sbagliato la scelta. Gli altri con le hard non avevano problemi, io invece avevo grossi segni di usura che mi creavano controsterzo e non riuscivo veramente a mettere la macchina in curva. Anche il meteo non ha influito ed è stato meglio così. Non posso che ringraziare il team per il lavoro incredibile che ha fatto in questo fine settimana ed in questi primi sei appuntamenti”. Il corpo a corpo con Max Verstappen ha vissuto un solo momento delicato: l’attacco alla variante del Porto al giro numero 76:

" Penso che si sia buttato davvero all’ultimo secondo, dato che non lo avevo visto negli specchietti. La sua ala è arrivata nel fianco della mia gomma posteriore sinistra ma, fortunatamente, non è successo niente "

Vettel: "Ottimo risultato, ma ancora non abbastanza veloci"

Sebastian Vettel è salito sul secondo gradino del podio del Gran Premio di Monaco 2019, conquistando il terzo podio stagionale e balzando in terza posizione nel Mondiale di Formula 1 davanti a Max Verstappen. Il tedesco della Rossa ha disputato una gara molto solida e pulita, riuscendo ad approfittare delle disavventure di Bottas e Verstappen (penalizzato di 5″) per raccogliere un secondo posto molto importante per risollevare parzialmente il morale del team e dell’ambiente, anche se le prestazioni della SF90 sono ancora molto distanti da quelle della Mercedes.

" È stata una gara difficile da gestire, a Montecarlo può sempre succedere di tutto e qualcosa è successo quest’oggi. Noi pensavamo di avere fatto una buona sosta ma quella di Max è stata incredibile, l’ho visto ruota a ruota nella pit-lane con Valtteri e ho pensato che ci fosse una possibilità anche per me. Siamo riusciti a sfruttare la situazione a sfavore di Valtteri e poi siamo riusciti a mantenere la posizione cercando di mettere pressione a quelli davanti. Ho cercato di rimanere nel range dei 5″ di penalità a Max e a mettergli pressione, ma ho iniziato a soffrire con le gomme posteriori anche se non penso di aver accusato over-graining come Lewis e Max. Il risultato ottenuto alla fine è stato eccezionale per me e per il team, sappiamo comunque di dover fare ancora molto lavoro perché non siamo abbastanza veloci rispetto ai nostri avversari "

Il quattro volte campione iridato ha poi voluto ricordare la recente scomparsa di Niki Lauda: “Oggi dobbiamo congratularci con i vincitori, con Lewis, anche Niki credo che oggi sarebbe contento. Lui sarà sempre presente tra di noi, ci mancherà tantissimo. È stato un’icona, lo è stato in passato e lo sarà anche in futuro, quindi tutti i miei pensieri sono per lui e per la sua famiglia”.