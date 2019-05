Le pagelle del Gp di Monaco: Hamilton, bravo e fortunato. Verstappen e Leclerc, che talenti!

Lewis Hamilton – 9: vince ancora lui, dominando dall’inizio alla fine. Bravissimo a guidare per 2/3 del GP con una gomma danneggiata, ma riesce come un leone a tener dietro l’arrembante Verstappen. Alla fine anche un po’ di fortuna quando l’olandesino gli finisce addosso, ma la sua Mercedes resta intatta e taglia per prima il traguardo. Una vittoria per Niki Lauda, giornata perfetta.

Max Verstappen – 8,5: talento che continua a crescere, sicuramente il più cristallino nel circus. Certo, avrebbe potuto aspettare un filo in più all’uscita dei box quando tocca Bottas, ma Max è così. Come alla fine, quando dà tutto per superare Hamilton. C’è chi dice che è troppo impulvivo e pericoloso, ma è anche l’unico che sembra avere il dna dei vecchi piloti di F1, e uno dei pochi a far divertire il pubblico.

Sebastian Vettel – 7,5: porta a casa, anche se non completamente per merito suo, un secondo posto che scarta senza troppe pretese dopo il traguardo. Una boccata d’aria che però non può bastare a una Ferrari ancora una volta lontana per provare veramente a vincere.

Charles Leclerc – 7,5: diverte tutti nella prima parte della gara, con alcuni sorpassi da campione assoluto. Spettacolare quello su Grosjean, azzardato forse quello su Hulkenberg che gli costa poi anche il successivo ritiro. Certo, gara assolutamente condizionata dall’harakiri della Ferrari in qualifica. Il ragazzo, 21 anni, c’è. Eccome.

Pierre Gasly- 7: Miglior gara per lui in questa stagione. Quinto e giro veloce, con punticino aggiuntivo. Non male.

Valtteri Bottas: 6: sfortunato, eccome. Prima Verstappen, poi la seconda sosta forzata causa problema a un cerchione. Si consola col terzo posto e il giro veloce. Avrebbe potuto sicuramente lottare per la vittoria.

Ferrari – 5: In maniera un po’ inedicata, puniamo la Ferrari. Non per la gara di oggi, ovviamente, ma per quello combinato sabato e che ha condizioanto inevitabilmente la gara di un Leclerc in versione leone”. Serve una sterzata, netta, anche in questi decisivi dettagli per tornare davanti a tutti.