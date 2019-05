Leclerc fa un giro da urlo nelle FP3 ma è investigato, Bottas e Hamilton dietro

Un po’ di luce in fondo al tunnel? Inutile negare che le prove libere 3 del GP di Monaco, sesto round del Mondiale di F1 2019, hanno regalato un bagliore di speranza alla Ferrari, in una giornata però nella quale le ombre non mancano. Ci ha pensato il padrone di casa Charles Leclerc a regalare al Cavallino Rampante il miglior crono di questa sessione: 1’11″265 per il monegasco, autore di un giro da urlo a sfiorare i muretti, come solo lui sa fare. E’ stato necessario guidare al limite per mettersi dietro le due Mercedes del finlandese Valtteri Bottas e del britannico Lewis Hamilton, distanziati di 0″053 e di 0″213. Vero è che le due Frecce d’Argento hanno messo in mostra una grande costanza sul giro, sciorinando più tornate su tempi notevolissimi, diversamente da tutti gli altri. I favori del pronostico, quindi, sono tutti per il team di Brackley, in vista delle qualifiche delle ore 15.00.

Time-attack in cui potrebbe non esserci invece l’altra Rossa del tedesco Sebastian Vettel. Il teutonico, nelle prime fasi delle PL3, ha commesso un errore andando lungo alla Sainte Devote (curva-1) e danneggiando considerevolmente l’avantreno della macchina. Per questo, i tecnici del Cavallino dovranno adoperarsi per riparare la vettura e consentire a Seb di essere parte del gioco. Va anche detto che, proprio per l’incidente di Vettel, la Race Direction ha imposto il regime di Virtual Safety Car e sul comportamento di Leclerc c’è un’investigazione in corso. Il pilota del Principato, per questo, potrebbe rischiare una penalità. Non resta che aspettare.

Alle spalle delle due grandi rivali troviamo la coppia Red Bull: l’olandese Max Verstappen a 0″274 e il francese Pierre Gasly a 0″473, a dimostrazione che la macchina di Milton Keynes non deve essere sottovalutata. Completano la top-10 uno splendido Antonio Giovinazzi, che ha portato l’Alfa Romeo in sesta posizione a 0″905, davanti alla Toro Rosso del russo Daniil Kvyat (+0″924), alla Haas del danese Kevin Magnussen (+1″005), all’altra C38 del finlandese Kimi Raikkonen (+1″043) e all’altra Toro Rosso del britannico Alexander Albon (+1″073).

LA CLASSIFICA