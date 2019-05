"La notizia della scomparsa di Niki Lauda è stata uno choc per me e per tutti. Ogni volta che ci incontravamo nel paddock era sempre gentile e disponibile. È stato un grande campione e la sua personalità mancherà al nostro sport". Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha parlato così della leggenda austriaca, scomparsa nella giornata di ieri. "Questo è il mio primo GP di casa da pilota Ferrari e sarà di certo un fine settimana particolare. Mi ricordo quando da bambino ero solito passare il pomeriggio da un amico che aveva un appartamento la cui terrazza si affacciava proprio sulla curva di Sainte Devote - ha raccontato il giovane monegasco -. Noi giocavamo con le macchinine e sotto passavano le monoposto vere. Mi sono sempre detto che sarebbe stato bellissimo, un giorno, poter essere protagonista di questa gara. Ebbene, quel giorno è arrivato e quest’anno il fatto di essere in gara qui con la Ferrari, mi permette di parlare a buon diritto di sogno avverato. Per fare bene a Monte Carlo serve tutto, dal coraggio alla bravura, dalla fortuna alla vettura competitiva. Speriamo di poter fare bella figura davanti alla mia gente. Io di certo darò il massimo".

Charles LeclercGetty Images

"La serenità all'interno del team non è mai mancata"

"Stiamo lavorando sodo, gli ingegneri stanno cercando di capire e di spingere, vogliamo migliorare ma credo che la cosa più importante sia che la serenità all'interno del team non venga a mancare, cosa che non sta succedendo finora", ha sottolineato Leclerc, che non è contrario alla variabile pioggia. "Già sull'asciutto è una lotteria, chiaramente se dovesse piovere questo fattore si incrementerebbe - ha concluso -. Non so se ci può aiutare ma sarebbe emozionante se piovesse, anche perché non vediamo molto spesso la pioggia qui".