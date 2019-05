Leclerc: "Pomeriggio complicato, non penso che potremo battagliare con le Mercedes"

Charles Leclerc si è presentato ai microfoni della stampa scuro in volto dopo un travagliatissimo giovedì pomeriggio. Il monegasco ha infatti faticato oltremodo con l’aderenza della sua SF-90 nella seconda sessione delle prove libere del GP di Monaco 2019, sesto appuntamento del Mondiale di F1, lamentando parecchie vibrazioni che non gli hanno permesso di trovare facilmente un buon setup e di tentare un serio attacco al cronometro. Dopo la buona sessione del mattino il padrone di casa si aspettava certamente una seconda parte di giornata più agevole, invece si è dovuto accontentare del decimo tempo a oltre un secondo da Lewis Hamilton:

" Giornata complicata, stiamo vedendo che con pochissima differenza si può passare da un’ottima confidenza con le gomme a una pessima, questa mattina lavoravamo più o meno bene mentre questo pomeriggio è stato tutto decisamente più complicato, non riuscivamo a trovare la giusta finestra di funzionamento "

Il ventiduenne ha escluso di poter impensierire le Mercedes nella giornata di sabato: “Dobbiamo concentrarci su di noi, loro al momento sono troppo avanti. Il target è recuperarli su lungo periodo, non penso sarà possibile lottare per la prima fila ma non c’è mai nulla di deciso fino alla bandiera a scacchi, ora lavoriamo e speriamo di andare forte”.

Vettel e il problema gomme

Sebastian Vettel ha chiuso al terzo posto la seconda sessione di prove libere del GP di Monaco 2019 di F1, sebbene il suo distacco dalle due Mercedes che lo precedono sia molto elevato, 763 millesimi. Il weekend di Monte Carlo si preannunciava difficile già alla vigilia, visti i noti problemi nella capacità di generare grip nelle curve lente della SF-90, ma il quattro volte campione del mondo è riuscito ancora a estrarre il massimo possibile dalla sua monoposto e cerca di rimanere comunque positivo in vista della qualifica di sabato.

Il tedesco si è presentato nel Principato con un casco celebrativo a Niki Lauda: “Ho voluto fare questo gesto per tributare un omaggio alla persona e alla carriera di Niki, è ispirato al suo ultimo design con la Ferrari e considerate le circostanze mi è sembrato un bel gesto per permettere a lui e al suo casco di godersi gli ultimi giri a Monaco”.

Riguardo al feeling con la vettura Vettel ha poi aggiunto:“Per il momento non siamo in piena fiducia con la macchina, è stata una giornata complicata e troviamo sempre più difficoltà di altri nel portare le gomme nella giusta finestra, ma è solo il primo giorno di prove, abbiamo ancora del tempo prima di sabato per sistemare alcune cose e migliorare”.