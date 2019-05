Se gli avversari della Mercedes confidavano nel circuito di Montecarlo per sognare di porre fine al dominio delle due Frecce d’argento in questo inizio di campionato, si può affermare che per quanto visto in questo giovedì le speranze rischiano di affondare in maniera davvero rovinosa nel mare della Costa Azzurra. Lewis Hamilton, infatti, dopo aver fissato il miglior tempo nella FP1 disputata in mattinata, si ripete anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno precedendo di un soffio Valtteri Bottas e rifilando distanze siderali a tutti.

Le W10, anche nei sali-scendi del Principato e sfiorando muretti e guard-rail, hanno ribadito di essere di un altro pianeta rispetto a tutto il resto del gruppo, chiudendo con il campione del mondo in vetta alla classifica con il crono di 1:11.118 (con gomme soft) distanziando il compagno di scuderia Valtteri Bottas per appena 81 millesimi. L’aspetto più impressionante delle due monoposto di Brackley è che i loro tempi realizzati con le medie (1:11.926 per l’inglese e 1:11.959 per il numero 77) sono pressoché ai livelli dei migliori rivali ma con una mescola di svantaggio.

Al terzo posto, infatti, troviamo Sebastian Vettel in 1:11.881 con gomme soft a 763 millesimi, mentre al quarto si colloca il francese Pierre Gasly (Red Bull) in 1:11.982 a 820. Quinta posizione per il sorprendente thailandese Alexander Albon (Toro Rosso) in 1:12.031 a 913 millesimi, confermando come questa pista sia congeniale alle sue doti di guida. In sesta posizione si ferma Max Verstappen (Red Bull) a 934 millesimi, con una RB15 decisamente meno scintillante a Montecarlo rispetto ad un anno fa, mentre è settimo il danese Kevin Magnussen (Haas) a 1.056. Completano la top ten il nostro Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) ottavo a 1.121, quindi nono il suo compagno di team Kimi Raikkonen a 1.224, mentre è solamente decimo il padrone di casa Charles Leclerc (Ferrari) in 1:12.350 a 1.232, senza essere stato in grado di completare un giro veloce in maniera efficace.

Come consuetudine, poi, l’ultima mezzora della sessione è stata impiegata dai protagonisti nelle simulazioni di passo gara. Anche in questo caso le due Mercedes hanno messo in mostra il ritmo migliore (tra l’1:14 medio e l’1:15 medio) con gomme soft e medie e, non ultimo, hanno dato una dimostrazione di scarsa usura. Al loro inseguimento Ferrari e Red Bull che, per il momento, non sembrano in grado di poter combattere ad armi pari con i dominatori di questo primo scorcio di stagione. A questo punto gli addetti ai lavori chiudono armi e bagagli e danno l’appuntamento a sabato per la terza sessione di prove libere e le decisive qualifiche delle ore 15.00 nelle quali, come al solito, ci si giocherà una ampia fetta della gara di domenica.

CLASSIFICA TEMPI FP2 GP MONACO 2019 – F1

1 44 L. Hamilton (B) Mercedes 1’11″118 2 77 V. Bottas (B) Mercedes +00″081 1’11″199 3 5 S. Vettel (B) Ferrari +00″763 1’11″881 4 10 P. Gasly (B) Red Bull +00″820 1’11″938 5 23 A. Albon (B) Toro Rosso +00″913 1’12″031 6 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″934 1’12″052 7 20 K. Magnussen (B) Haas +01″056 1’12″174 8 99 A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo +01″121 1’12″239 9 7 K. Raikkonen (B) Alfa Romeo +01″224 1’12″342 10 16 C. Leclerc (B) Ferrari +01″232 1’12″350 11 8 R. Grosjean (B) Haas +01″274 1’12″392 12 4 L. Norris (B) McLaren +01″275 1’12″393 13 55 C. Sainz (B) McLaren +01″301 1’12″419 14 26 D. Kvyat (B) Toro Rosso +01″459 1’12″577 15 11 S. Perez (B) Racing Point +01″634 1’12″752 16 27 N. Hulkenberg (B) Renault +01″754 1’12″872 17 3 D. Ricciardo (B) Renault +01″770 1’12″888 18 18 L. Stroll (B) Racing Point +03″440 1’14″558 19 63 G. Russell (B) Williams +03″934 1’15″052 20 88 R. Kubica (B) Williams +04″028 1’15″146

alessandro.passanti@oasport.it