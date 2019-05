Una variabile importante potrebbe aggiungersi a quelle già note nella gara di Montecarlo, sesto round del Mondiale 2019 di F1, che inizierà alle ore 15.10. Le condizioni meteorologiche, infatti, sono altamente instabili e pioviggina ad intermittenza nel Principato. Una condizione che potrebbe portare ad una gara “pazza” in cui tutto può accadere nel corso dei 78 giri. Una speranza, forse, per i rivali della Mercedes, apparsa dominante nei confronti della concorrenza, dopo aver monopolizzato la scena nelle qualifiche con la prima fila occupata dal britannico Lewis Hamilton e dal finlandese Valtteri Bottas.

Lewis Hamilton (Mercedes) - GP of Monaco 2019Getty Images

C’è da dire, però, che anche in condizioni difficili la W10 potrebbe rivelarsi la monoposto migliore, essendo quella dotata di maggior carico aerodinamico e quindi con un avantreno più stabile rispetto a Ferrari ed a Red Bull. E’ ovvio che gareggiare in condizioni di asfalto umido/bagnato, sulle strade insidiose di Monaco, è un rischio per chiunque. Pertanto, ci potrebbero essere clamorose sorprese. Non resta che aspettare.