Prime libere: Hamilton precede di un soffio Verstappen e Bottas, le Ferrari inseguono

Lewis Hamilton (Mercedes) inizia con il piede giusto e domina la scena nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno che, come da tradizione, si disputa nella giornata di giovedì e non nella canonica collocazione del venerdì. L’inglese, con una W10 come al solito eccezionale, ha preceduto di un soffio Max Verstappen e il compagno di scuderia Valtteri Bottas, mentre le due Ferrari si fermano in quarta e quinta posizione, con qualche decimo di distacco di troppo.

I protagonisti sono scesi in pista sin dai primi minuti per evitare il rischio della pioggia, visto il cielo particolarmente nuvoloso (temperatura di 18° con appena 22° per l’asfalto), iniziando a forzare immediatamente e inanellando serie di giri interessanti, andando a migliorare le proprie prestazioni di volta in volta. La migliore di questo primo turno spetta, come detto, al campione del mondo in carica in 1:12.106 con appena 59 millesimi su Max Verstappen, abile a sfruttare una Red Bull sempre a suo agio nelle curve del Principato, mentre al terzo posto troviamo Valtteri Bottas a 72. I primi della classe, dunque, sono tutti raccolti in un vero fazzoletto.

Le due Ferrari non vanno oltre la quarta posizione con il padrone di casa Charles Leclerc a 361 millesimi, e la quinta con Sebastian Vettel ad oltre sette decimi. Un gap preoccupante, ovviamente, ma visto il comportamento della SF90 nei tratti lenti di Barcellona, il divario di Leclerc non è affatto da buttare e le sensazioni non appaiono negative. Serve spunto nelle curve del T2, specialmente il Lowes, ma sotto questo aspetto le Mercedes sono sempre le migliori.

In sesta posizione. poi, si colloca il tedesco Nico Hulkenberg con una Renault che appare in ripresa, chiudendo a 1.121 dalla vetta. Settimo il francese Pierre Gasly con la seconda Red Bull a 1.147, quindi ottavo Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) a 1.257, davanti a Daniel Ricciardo (Renault) a 1.307, mentre è decimo un positivo Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) a 1.331.

Gli ultimi minuti della sessione hanno visto i piloti impegnati nelle prime simulazioni di passo gara, con le Mercedes ancora una volta a fare il vuoto sia a livello di tempi, sia di comportamento con le gomme soft, anche se il rischio di graining è sempre dietro l’angolo e sarà il vero ago della bilancia se le temperature non si alzeranno.

Una curiosità di questi primi 90 minuti monegaschi è stata la bandiera nera per le due Haas di Romain Grosjean e Kevin Magnussen in avvio di turno, ma si è trattato di un falso allarme. Le due monoposto statunitensi, infatti, avevano un problema a telemetria e radio e per invitarle a tornare ai box dal team hanno pensato a questo stratagemma. Secondo i regolamenti, tuttavia, non potevano più rientrare in pista, per cui sono rimaste ferme a lungo senza poter girare in attesa del via libera. Chi, invece, non è proprio uscito è stato Carlos Sainz per colpa di notevoli problemi alla sua McLaren.

CLASSIFICA TEMPI FP1 GP MONACO 2019 – F1

1 44 L. Hamilton (B) Mercedes 1’12″106 43 2 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″059 1’12″165 29 3 77 V. Bottas (B) Mercedes +00″072 1’12″178 39 4 16 C. Leclerc (B) Ferrari +00″361 1’12″467 25 5 5 S. Vettel (B) Ferrari +00″717 1’12″823 29 6 10 P. Gasly (B) Red Bull +01″083 1’13″189 34 7 27 N. Hulkenberg (B) Renault +01″121 1’13″227 39 8 20 K. Magnussen (B) Haas +01″126 1’13″232 21 9 7 K. Raikkonen (B) Alfa Romeo +01″257 1’13″363 33 10 3 D. Ricciardo (B) Renault +01″307 1’13″413 35 11 99 A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo +01″331 1’13″437 33 12 26 D. Kvyat (B) Toro Rosso +01″625 1’13″731 34 13 8 R. Grosjean (B) Haas +01″692 1’13″798 19 14 23 A. Albon (B) Toro Rosso +01″721 1’13″827 39 15 4 L. Norris (B) McLaren +02″172 1’14″278 34 16 11 S. Perez (B) Racing Point +02″460 1’14″566 34 17 63 G. Russell (B) Williams +03″009 1’15″115 37 18 88 R. Kubica (B) Williams +03″408 1’15″514 24 19 18 L. Stroll (B) Racing Point +04″029 1’16″135 32 20 55 C. Sainz (B) McLaren 1

alessandro.passanti@oasport.it