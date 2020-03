Prima il rinvio dei GP d'Olanda, Spagna e Monaco, poi la cancellazione di quest'ultimo. E' una giornata importante per la Formula 1 con decisioni purtroppo inevitabili visto il dilagare della pandemia di Coronavirus.

La Formula 1 lo comunica ufficialmente tramite il proprio profilo Twitter. Per la prima volta dal 1954 il Mondiale di Formula 1 non farà tappa nel Principato di Monaco. Questa dunque è la difficile situazione che sta vivendo il Circus - come del resto tutti gli altri sport - con un calendario assolutamente stravolto. In attesa dei prossimi sviluppi, la flebile speranza, al momento, è poter accendere i motori nel weekend del 5-7 giugno in Azerbaigian, a Baku.