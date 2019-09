Charles Leclerc conclude il suo venerdì del Gran Premio di Russia 2019 di Formula Uno con il secondo tempo complessivo a circa tre decimi da Max Verstappen e con la consapevolezza che la sua monoposto può essere protagonista in maniera importante anche sulla pista di Sochi. Secondo il pilota monegasco, tuttavia, quanto visto oggi non è il reale potenziale della sua vettura e, quindi, la giornata di domani (al netto della probabile pioggia in arrivo) potrà essere utilizzata per migliorare ulteriormente la SF90: “Abbiamo lavorato tanto in queste prime due sessioni di prove libere, ma penso che dovremo fare ancora diversi interventi per trovare il giusto bilanciamento” spiega il classe 1997 ai microfoni di Sky Sport.

La situazione sulla pista collocata sulle rive del Mar Nero appare equilibrata, come sottolinea il vincitore delle gare di Spa e Monza:

" A mio parere oggi la Red Bull ha sorpreso, con una prestazione notevole, specialmente con Max Verstappen. Dopo Singapore hanno voluto dare una pronta risposta e, sinceramente, ero più stupito di non averli visti protagonisti a Marina Bay. La Mercedes, invece, non ha dato tutto. Abbiamo ancora tanta velocità da guadagnare, specialmente in ottica qualifiche Sul fronte del passo gara penso che siamo a buon punto, mentre sul giro secco la nostra macchina ha ancora molto da esprimere, per cui lavoreremo duramente in questa direzione. Dal mio punto di vista sono molto positivo. Mi sento ogni volta meglio con la mia vettura. Se sono a questo punto è per merito della squadra, che sta mettendo in atto un lavoro incredibile. La SF90 è davvero facile da guidare e di conseguenza i miei risultati sono più semplici da ottenere "

Vettel: "Il 5° tempo non mi soddisfa, fatico a trovare il bilanciamento"

Prima giornata di prove libere del GP di Russia 2019 non esaltante ed un pizzico di preoccupazione in vista di domani per Sebastian Vettel, il quale ha chiuso le FP2 in quinta piazza ad 1″ di ritardo dalla Red Bull di Max Verstappen a parità di condizioni. Il tedesco della Ferrari ha fatto fatica a completare un time-attack pulito e privo di sbavature specialmente in frenata, pagando dazio anche nel confronto diretto col compagno di squadra Charles Leclerc, distante 7 decimi nella simulazione di qualifica.