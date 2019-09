Charles Leclerc: "Sensazionale aver eguagliato la leggenda Michael Schumacher"

E a Sochi arriva il poker! Charles Leclerc centra la quarta pole position consecutiva della sua stagione, dominando le qualifiche del Gran Premio di Russia 2019. Il monegasco impressiona nel Q3 andando subito ad abbattere il muro dell’1:42 e limando altri due decimi nel secondo tentativo con uno stellare 1:31.628 rifilando oltre quattro decimi sia a Lewis Hamilton, sia a Sebastian Vettel, che non è stato in grado di monopolizzare la prima fila per la scuderia di Maranello.

Il pilota classe 1997 è ovviamente soddisfatto della sua prestazione, ma sembra ormai diventato normale per lui raggiungere la pole position e, quindi, rimane assolutamente concentrato senza compiere voli pindarici. “La macchina mi ha dato sensazioni fantastiche – spiega Leclerc nel corso delle interviste di rito post-qualifiche sulla linea del traguardo, oggi condotte dall’ex campione del mondo della F1 Jenson Button – Tornare in pole position non può che essere ottimo, anche se non so se siamo sul circuito ideale per questo aspetto visto che domani in partenza ci saranno notevoli giochi di scie sul lunghissimo rettilineo”.

Per il monegasco questa quarta pole position consecutiva lo porta in un club davvero esclusivo per la scuderia con il Cavallino Rampante. L’ultimo a riuscirci, infatti, fu addirittura Michael Schumacher nel 2000.

" Ovviamente apprendere una cosa simile penso sia davvero sensazionale. Quando si tirano in ballo nomi leggendari poi, le emozioni non mancano. io non devo farmi distrarre e concentrarmi solo sul mio lavoro e sulla gara di domani "

Si annuncia un Gran Premio di Russia con tante sfaccettature. Le Ferrari partono prime e terze con le gomme soft, mentre le Mercedes avranno le medie. Anche per il ferrarista i discorsi si faranno solo domani. “La gara sarà lunga e complicata. La partenza sarà forse decisiva con l’arrivo alla prima curva che potrebbe dire molto sul prosieguo. Ad ogni modo la vettura va bene e anche a livello di simulazione di passo gara siamo stati competitivi. Dovremo dimostrarlo anche domani nel corso del GP”.

Vettel non del tutto soddisfatto

Il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel è terzo al termine delle qualifiche del GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Sochi, la Ferrari ha confermato il suo grande momento, ottenendo la pole position con il monegasco Charles Leclerc (quarta p.1 consecutiva e sesta stagionale per lui). Per questo motivo, la soddisfazione di Seb non è massimale per la prestazione del compagno/rivale, nuovamente davanti nel time-attack.

Il quattro volte iridato dunque deve fare buon viso a cattivo gioco, consapevole comunque di avere una macchina veloce e di essere della partita per la top-3 nella corsa domenicale. Una gara in cui la partenza sarà molto importante e in cui il teutonico può sfruttare la scia, partendo dal lato pulito del tracciato, per provare a sopravanzare il britannico della Mercedes Lewis Hamilton (secondo).

" Non sono del tutto contento perché non ho estratto il massimo dalla macchina. Nel Q1 ho un po’ sofferto, comunque la velocità c’è e abbiamo una strategia di gara in vista di domani che mi può consentire di massimizzare il risultato. Sicuramente bisogna partire bene. Abbiamo un potenziale vantaggio per la nostra potenza in rettilineo e stando indietro per la scia. Vedremo "

Hamilton; "Le Ferrari vanno come dei jet"

" Una sessione difficile, loro sono incredibili in rettilineo. Sembrano dei jet. Noi abbiamo fatto un lavoro grandioso, spingendo senza mollare. Non pensavo di essere in prima fila e sono molto contento "

Così Lewis Hamilton, pilota della Mercedes, commenta il suo secondo posto nelle qualifiche del Gp di Russia. "Abbiamo optato per una strategia diversa visto la loro forza in rettilineo. Non è la cosa migliore partire con la gomma dura, proverò a prendere la scia e superare Leclerc ma non sarà facile", ha aggiunto l'inglese in vista della gara.