F1, GP Russia: Honda porta nuovo motore, penalità per Red Bull e Toro Rosso

I piloti di Red Bull e Toro Rosso andranno incontro a una penalità in griglia di partenza in occasione del Gran Premio di Russia di questo weekend. La Honda infatti ha portato una versione aggiornata del nuovo motore. Max Verstappen e Alexander Albon dovrebbero andare incontro a una penalizzazione di 5 posizioni in griglia, come per Pierre Gasly, mentre per il padrone di casa Daniil Kvyat la sanzione dovrebbe essere più pesante dato che dovrà sostituire un maggior numero di componenti del motore.