Si è appena conclusa la FP3 del GP di Russia, valida per il Mondiale di F1: il monegasco della Ferrari Charles Leclerc chiude davanti a tutti in 1:32.733 andando a precedere di 316 millesimi il compagno di squadra Sebastian Vettel. Terzo il leader del Mondiale Lewis Hamilton, su Mercedes, staccato di 396. Alle spalle dell'inglese il finlandese Valtteri Bottas, suo compagno di scuderia, a 621 da Leclerc. Quinto tempo per l'olandese Max Verstappen su Red Bull a 1.494, il quale sarà penalizzato di cinque posizioni in griglia per aver sostituito il motore endotermico. Alle 14 ora italiana sono in programma le qualifiche.

Risultato e classifica FP3 GP di Russia 2019

1) Charles Leclerc (Ferrari) 1:32.733

2) Sebastian Vettel (Ferrari) +0.316

3) Lewis Hamilton (Mercedes) +0.396

4) Valtteri Bottas (Mercedes) +0.621

5) Max Verstappen (Red Bull) +1.494

6) Romain Grosjean (Haas) +1.575

7) Alex Albon (Red Bull) +1.638

8) Nico Hulkenberg (Renault) +1.688

9) Lando Norris (McLaren) +1.794

10) Kevin Magnussen (Haas) +1.813

11) Pierre Gasly (Toro Rosso) +1.831

12) Daniel Ricciardo (Renault) +1.853

13) Carlos Sainz (McLaren) +1.874

14) Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing) +2.033

15) Sergio Perez (Racing Point) +2.127

16) Lance Stroll (Racing Point) +2.165

17) Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Racing) +2.981

18) George Russell (Williams) +3.278

19) Daniil Kvyat (Toro Rosso) +3.348

20) Robert Kubica (Williams) +4.209