A Singapore avevamo detto che la Ferrari era stata eccezionale, ma anche fortunata nello svolgimento della corsa. Qui tutto si è capovolto, con Hamilton e la Mercedes che ottengono un successo a dir poco sorprendente.

Una sconfitta che fa veramente male. A Sochi era tutto perfetto, tutto apparecchiato per il successo rosso. La doppietta Ferrari era un risultato assolutamente possibile, guardando il ritmo nelle libere e nella prima parte della corsa. Ma poi a metà succede l'incredibile: Seb rompe la parte ibrida del suo motore ed è costretto al ritiro. Questo porta alla Virtual Safety Car, con la Mercedes che sfrutta l'occasione per pittare e perdere meno tempo possibile. Ne consegue che Hamilton si ritrova in testa, mentre Leclerc sceglie di fare una seconda sosta e ritrovarsi dietro a Bottas. Nel finale il monegasco prova a passarlo ma si deve accontentare della terza piazza.

Lewis quindi ringrazia e vince ancora. Sempre perfetto il pilota inglese, ma stavolta anche fortunato. E' fenomenale nella fase iniziale della corsa a stare attaccato alla Ferrari con una mescola di svantaggio. Poi rimane fuori più a lungo degli altri e sfrutta la VSC. Nel finale vola via e torna a vincere dopo tre gare di stop. Bottas non sbaglia nulla, super negli ultimi giri a tenere dietro Leclerc.

It's racing, c'è poco da dire. Se Vettel non avesse accusato il problema tecnico forse avremmo festeggiato la doppietta Ferrari, ma l'affidabilità fa parte di questo sport dalla notte dei tempi. Però purtroppo lo stop di Seb ha ostacolato anche Leclerc, o meglio è la Mercedes ad aver approfittato al meglio dei problemi della Rossa. La nota positiva è che la Ferrari continua ad essere ultra competitiva, forse anche più forte della vettura della Stella.

La classifica finale

POSIZIONE PILOTA SCUDERIA DISTACCO 1 Lewis Hamilton Mercedes - +2+ +Valtteri Bottas Mercedes +3.829 3 Charles Leclerc Ferrari +5.212 4 Max Verstappen Red Bull +14.210 5 Alexander Albon Red Bull +38.348 6 Carlos Sainz McLaren +45.889 7 Sergio Perez Force India +48.728 8 Lando Norris McLaren +57.749 9 Kevin Magnussen Haas +58.779 10 Nico Hulkenberg Renault +59.841

I 5 momenti della gara

- Pronti via e la Ferrari fa tutto secondo copione: Leclerc offre la scia a Vettel che supera Hamilton e, in curva 1, passa anche il compagno. Terzo Lewis, poi Sainz, Bottas e Norris. Dietro contatto tra Ricciardo, Giovinazzi e Grosjean, con quest'ultimo costretto al ritiro. Safety Car in pista.

- Si riparte dopo qualche giro e le Ferrari cercano di staccare Hamilton. Alla tornata 5 arriva il team radio che dice a Vettel di ridare la posizione a Leclerc, segno che la partenza era tutta studiata a tavolino. Seb però non ci sta perché Hamilton è comunque molto vicino a Charles e sarebbe pericoloso farlo passare. Tutti accettano la strategia e al momento si continua con Vettel davanti a Leclerc e Hamilton. Quarto Bottas, poi Sainz, Norris e Verstappen.

- Senza grossi scossoni si arriva alla prima sosta. Al muretto rosso decidono di far entrare prima Leclerc, lasciando fuori Vettel a perdere tempo. Così quando Seb pitta, Charles torna davanti al compagno. Giustizia fatta dal muretto, ma purtroppo arriva subito il colpo di scena: Vettel perde la parte ibrida ed è costretto al ritiro. Oltre al danno, la beffa: VSC e così Hamilton e Bottas ne approfittano subito, con Lewis che pitta ed esce in testa. Giro dopo Russel a muro e Safety Car vera e propria. Leclerc decide di entrare ai box e rimontare la gomma rossa, dato che non si trovava con la gialla, per cui perde anche la posizione su Bottas. Dopo qualche giro riparte la gara totalmente stravolta: Hamilton è primo, poi Bottas, Leclerc e Verstappen. Dalla doppietta sicura Ferrari alla momentanea doppietta Mercedes.

- Si riparte e Hamilton se ne va, mentre Leclerc attacca Bottas ma il finlandese tiene la seconda posiizone senza problemi. Quarto Verstappen staccato, poi Sainz, Magnussen, Albon, Perez, Norris e Hulkenberg.

- Leclerc ci prova ma purtroppo non ne ha per passare Bottas. E così la Mercedes festeggia una incredibile doppietta, con Lewis davanti a Valtteri. Terzo Charles, poi Verstappen e Albon.

La dichiarazione

Charles LECLERC: "Il nostro passo è stato costante. Peccato per il team per non avere due macchine sul podio. E' stata una gara positiva, ma la Mercedes continua ad essere veloce sul passo gara. La strategia in partenza era quella di dare la scia a Seb e ci siamo riusciti. Abbiamo lavorato molto bene questo weekend. Purtroppo non sono riuscito a superare Bottas".

La statistica chiave

Sesto GP di Russia e sesta vittoria Mercedes. Qui hanno sempre vinto loro.

Il tweet da non perdere

Il migliore

Lewis HAMILTON: Sicuramente fortunato, ma come al solito lui è sempre li. Straordinario ieri, fantastico oggi a tenere il ritmo Ferrari con le unghie e con i denti nella fase iniziale della corsa con una mescola di svantaggio. Poi gli va bene nel momento del pit, ma quando la Safety Car torna ai box lui fa giri incredibili, conquistando la nona vittoria stagionale.

Il peggiore

ALFA ROMEO : Tutto sbagliato quest'oggi. Raikkonen sbaglia la partenza e finisce ultimo, pure con la penalità. Giovinazzi rimane coinvolto nel crash iniziale con Grosjean e Ricciardo. Perdendo tanto tempo e azzardando le gomme bianche dal giro due. Alla fine entrambe le vetture in fondo alla classifica.