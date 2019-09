Le qualifiche del Gran Premio di Russia 2019 di Formula Uno potrebbero risolversi nell’ennesimo duello sul filo dei millesimi tra le Ferrari e le Mercedes che, da quando si corre sul tracciato di Sochi, hanno centrato la pole position in quattro occasioni sulle cinque edizioni disputate.

Le qualifiche di domani, tuttavia, potrebbero essere state decise ancor prima del via della Q1. Per quale motivo? Semplice, per colpa del regolamento sulle Power Unit. Ma andiamo con ordine. Max Verstappen, infatti, che oggi ha piazzato il miglior tempo di giornata con una prova di forza davvero notevole, non potrà scattare dalla pole position della gara di domenica, dato che gli saranno inflitte cinque posizioni di penalità per aver montato sulla sua RB15 la nuova ICE ‘Spec-4’ della Power Unit. Per la terza volta nelle ultime quattro uscite, quindi, il classe 1997 subirà un arretramento sulla griglia di partenza.

Mai come questa volta, però, questa situazione sa di beffa. Per quanto visto nelle prime due sessioni di prove libere, infatti, il portacolori della Red Bull poteva davvero centrare la partenza al palo, con una vettura che si sposa in maniera eccellente con il particolare lay-out del tracciato appoggiato sulle rive del Mar Nero. Nei tratti più veloci, infatti, il propulsore Honda non paga dazio in maniera importante come in altri circuiti, mentre nel tratto misto, specialmente il T3, la RB15 sembra la migliore, rigida e come se fosse posizionata su due binari. In poche parole, quindi, per Ferrari e Mercedes svanisce un rivale di primissimo piano che, anzi, poteva davvero lottare fino alla fine per la pole position. Sia ben chiaro, l’olandese potrà farlo comunque, ma una sua eventuale prima posizione verrebbe tramutata in una sesta.

" Sembra che domani possa piovere, quindi anche questo mescolerà le cose, ma speriamo che anche l'auto possa funzionare bene in quelle condizioni - la speranza di Verstappen - Cercheremo ovviamente di fare del nostro meglio nelle qualifiche, è ancora molto importante essere veloci ma almeno puoi sorpassare qui. È solo venerdì e troppo presto per fare previsioni poiché tutti miglioreranno, ma è un inizio molto positivo" "

Le qualifiche del Gran Premio di Russia perdono, quindi, un sicuro protagonista. Chi sarà in grado di trovare il giusto guizzo, quindi, tra Ferrari e Mercedes? Per quanto visto oggi le Rosse sembrano confermare l’ottima forma di questo periodo, mentre le Frecce d’argento hanno preferito nascondersi, con Lewis Hamilton che ha girato con le medie senza forzare troppo.

