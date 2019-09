Lewis HAMILTON Voto 9: Sicuramente fortunato, ma come al solito lui è sempre li. Straordinario ieri, fantastico oggi a tenere il ritmo Ferrari con le unghie e con i denti nella fase iniziale della corsa con una mescola di svantaggio. Poi gli va bene nel momento del pit, ma quando la Safety Car torna ai box lui fa giri incredibili, conquistando la nona vittoria stagionale.

Valtteri BOTTAS Voto 7: In maniera un po' anonima si ritrova sul podio addirittura secondo. Non parte bene, finendo pure dietro alla McLaren. Perde tanto tempo e naviga a oltre 20 secondi dal leader. La fortuna gira e così arriva secondo, con Leclerc dietro. Negli ultimi giri però è bravissimo a tenere dietro il monegasco. Qui a Sochi riesce sempre ad ottenere il massimo.

Charles LECLERC Voto 7 e mezzo: La partenza va secondo i piani. Poi però rimane secondo perché Hamilton dietro è velocissimo e così Seb non gli ridà la posizione. Qui Leclerc fatica e perde tempo rispetto al compagno di squadra. La squadra decide di rimetterlo davanti dopo la sosta. Sembra tutto perfetto, poi arriva la VSC e tutto cambia. Charles si ritrova dietro a Hamilton e così, in colpevole ritardo, fa un secondo pit stop. Nel finale non ne ha per battere Bottas.

Sebastian VETTEL Voto 8 e mezzo: Dopo Singapore altra gara sontuosa, segno che Vettel, almeno in gara, sta tornando. Parte benissimo e vola dietro la scia di Charles. Ma sono i primi giri che Seb stupisce, con un ritmo addirittura migliore rispetto a quello di Leclerc. Quindi non aveva senso il cambio di posizione all'inizio. Poi la squadra sceglie di rimetterlo alle spalle del compagno e lui esegue. Purtroppo è sfortunatissimo, ma fa assolutamente il massimo.

Max VERSTAPPEN Voto 6: Guardando la gara di Albon che con una semplicità disarmante parte dalla pit lane e arriva quinto, Max fa assolutamente il compitino. Nonostante la VSC e la Safety Car, non riesce mai a lottare per il podio. E' il più deluso da questo back to back Singapore-Russia. Le aspettative erano molto più alte in casa Red Bull.

Alexander ALBON Voto 7: Sotto esame risponde presente. Ieri catastrofico, oggi con una vettura palesemente più forte di tutte le altre è bravo a tornare su con diversi bei sorpassi.

Carlos SAINZ Voto 7 e mezzo: Dopo ben 3 zeri consecutivi, finalmente torna a punti. Bravissimo in partenza e nella fase iniziale, poi deve abdicare nei confronti della Red Bull. Comunque chiude fantasticamente in quinta piazza.

Sergio Perez & Kevin MAGNUSSEN Voto 7: Gara abbastanza in fotocopia per entrambi, che ottengono comunque il massimo possibile. Entrambi fuori dei dieci in partenza, sfruttano i diversi problemi altrui per ottenere punti importanti per la generale.

Muretto FERRARI Voto 6,5: Difficile dare un voto alla strategia Ferrari. C'è chi pensa che hanno fatto un enorme harakiri, c'è chi dice che hanno lavorato in maniera perfetta. Analizziamo i fatti. Partenza a dir poco perfetta, tutto va secondo i piani. Poi forse l'errore è quello di voler fare subito il cambio di posizioni. Ok che era stabilito a tavolino anche quello, ma non aveva senso in quel momento farlo, sia perché Hamilton era vicino, sia perché Seb ne aveva certamente di più. Alla fine il cambio non avviene, così la squadra decide di invertire le posizioni dopo la sosta, rispettando i patti iniziali. Sembra tutto perfetto, fino al problema di Vettel. Qui c'è poca colpa del muretto, che però successivamente acconsente al secondo pit di Leclerc che gli fa perdere la seconda piazza. Anche qui la scelta è strana, ma in un certo senso condivisibile: con la gomma gialla Charles sarebbe arrivato secondo, con la rossa si poteva anche pensare alla vittoria. Purtroppo non è arrivata. Un rischio preso giustamente, dato che c'era poco da perdere.

ALFA ROMEO 4: Tutto sbagliato quest'oggi. Raikkonen sbaglia la partenza e finisce ultimo, pure con la penalità. Giovinazzi rimane coinvolto nel crash iniziale con Grosjean e Ricciardo. Perdendo tanto tempo e azzardando le gomme bianche dal giro due. Alla fine entrambe le vetture in fondo alla classifica.