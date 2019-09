Leclerc come Schumacher! Eguagliato lo storico record delle 4 pole di fila con la Rossa

Charles Leclerc è entrato nella storia della Ferrari grazie alla pole position del GP di Russia 2019 conquistata oggi pomeriggio a Sochi. Il monegasco scatterà al palo per la quarta volta consecutiva nel Mondiale F1: dopo Spa e Monza (in entrambi i casi vinse la gara), era arrivato il sigillo a Singapore (settimana scorsa concluse in seconda posizione alle spalle di Sebastian Vettel) e oggi è stato capace di primeggiare siglando un nuovo record per il Cavallino Rampante.

L’uomo uomo capace di conquistare quattro pole position consecutive al volante di una Rossa era stato addirittura Michael Shumacher, il fuoriclasse indiscusso che nell’ormai lontano 2000 infilò la seria pazzesca Monza-Indy-Suzuka-Sepang (erano le ultime quattro gare dell’anno) involandosi così verso la conquista del titolo iridato.

Il monegasco ha commentato il risultato in maniera commossa: “Una sensazione speciale. Ma voglio pensare al lavoro. Domani daremo tutto. Abbiamo un buon passo, siamo stati veloci dal venerdì qui e anche una buona simulazione di gara“.