Charles Leclerc si conferma in uno stato di forma eccezionale ed è subito il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Russia 2019, sedicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. Il monegasco classe 1997 ha firmato il miglior tempo del turno mattutino in 1’34″462 con gomme morbide in una prima simulazione di qualifica effettuata con pista ancora non troppo gommata, perciò è ancora presto per capire gli effettivi valori in campo. La Ferrari può sorridere per la prestazione ottenuta da Charles, mentre il tedesco Sebastian Vettel non ha brillato particolarmente inserendosi in terza piazza con 543 millesimi di ritardo dal compagno di squadra a parità di mescola.

La scuderia di Maranello ha lavorato principalmente con gli pneumatici a banda rossa al contrario delle Mercedes, che si sono concentrate esclusivamente sulle gomme medie. Le Frecce d’Argento non hanno impressionato come al solito, infatti il finlandese Valtteri Bottas ed il britannico Lewis Hamilton si sono dovuti accontentare di un quarto e di un quinto posto rispettivamente a 736 e 949 millesimi dalla vetta. Le due Mercedes hanno pagato dazio sul giro secco, se consideriamo una differenza di prestazione tra gomme soft e medie calcolata in mezzo secondo, inoltre nell’ultima parte della sessione sono rimaste dietro alle Ferrari anche nella simulazione di passo gara con carico di carburante.

Ottimo avvio di weekend a Sochi per l’olandese Max Verstappen, secondo classificato a 82 millesimi da Leclerc con gomme morbide montate sulla sua Red Bull. Il figlio di Jos si è trovato a proprio agio sul tracciato costruito sulle rive del Mar Nero, tuttavia dovrà scontare una penalizzazione di cinque posizioni in griglia di partenza per aver sostituito il motore endotermico Honda sulla sua monoposto n.33. Sesta piazza per il suo compagno di squadra thailandese Alexander Albon, staccato di 1.022 dal leader, mentre il tedesco Nico Hulkenberg si è inserito in settima piazza con la Renault a 1.278 dalla vetta. Sessione difficile per Alfa Romeo e per Antonio Giovinazzi, relegato in 17^ posizione a 2.866 di ritardo con gomma soft.

