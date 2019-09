Quarta pole di fila per Leclerc! A Sochi Charles batte Hamilton e Vettel

C'è ancora un immenso Charles Leclerc a Sochi. Il monegasco ottiene la quarta pole position di fila, stavolta dominando in lungo e in largo. Il ferrarista è praticamente leader dal primo giro delle libere, per poi essere sempre davanti in tutte le sessioni di qualifica. Quarta pole di fila, la sesta stagionale, una vera e propria certezza. Era dal 2008 che la Ferrari non portava a casa quattro pole di fila. Ben 11 anni fa. Troppo.

Charles Leclerc (Ferrari) - GP of Russia 2019Getty Images

La Ferrari c'è. Questo risultato ribadisce quanto la Rossa sia migliorata in quest'ultimo periodo. Non solo motore, ma tutto il pacchetto è competitivo in ogni condizione. Certo, bisogna anche saperla guidare e Leclerc è in un momento di forma mostruoso. Per domani è naturalmente lui il favorito, al momento non ha rivali.

Secondo comunque un grandissimo Lewis Hamilton. L'inglese, nonostante un mezzo ormai inferiore rispetto alla Rossa, nell'ultimo tentativo piazza la zampata del campione e porta a casa la prima fila, battendo di un nulla Sebastian Vettel. Il tedesco non fa una qualifica perfetta e così è costretto a partire dal terzo posto. Dopo la vittoria di Singapore Seb deve ancora guardare il compagno festeggiare, ma soprattutto volare con la macchina, mentre lui rimane dietro di oltre quattro decimi. Quarto Bottas, Verstappen invece deve scontare 5 posizioni di penalità.

Domani sarà battaglia. Come detto Leclerc ha sempre messo in mostra un ritmo superiore agli altri, per cui è lui favorito. Ma attenzione al lungo rettilineo di Sochi che dà possibilità a Hamilton e Vettel di passare. Inoltre la Mercedes partirà con gomme gialle, mentre la Ferrari è sulle rosse. Per cui strategie diverse. Sarà grande spettacolo

L'ordine di partenza

I 5 momenti della qualifica

- Pronti via e Leclerc si qualifica nel Q2 con gomma gialla, mentre tutti gli altri sulla rossa. Anche Vettel tenta l'azzardo, ma sbaglia il suo giro ed è costretto a rientrare in pista con la rossa.

- Dietro è bagarre. Albon va a muro e rimane fuori, come Kvyat che non scende nemmeno in pista per le troppe penalità. Eliminate anche le Williams e Kimi Raikkonen, buttato fuori dal compagno Giovinazzi.

- Q2 con la Mercedes che sceglie di qualificarsi nel Q3 con gomma gialla, mentre gli altri sono sulla rossa. Benissimo la Ferrari, buon Q2 per McLaren e Renault. Fuori Gasly, Perez, Giovinazzi, Magnussen e Stroll. Ottimo Grosjean qualificato.

- Ad inizio Q3 sempre grande Ferrari e super Leclerc, che rifila 3 decimi a Vettel e oltre mezzo secondo alle Mercedes. Più indietro Bottas e Verstappen.

- Nell'ultimo tentativo a disposizione Leclerc migliora ancora e va in pole. Grandissimo Hamilton a piazzare la zampata e a conquistare la prima fila davanti a Vettel.

La statistica chiave

4 pole di fila. Primo Ferrarista a fare quattro pole di fila dai tempi di Schumacher nel 2000.

La dichiarazione

Sebastian VETTEL: "Non sono del tutto contento, non sono riuscito ad estrarre il massimo dalla macchina. La strada è lunga verso curva 1. Abbiamo una strategia diversa rispetto alla Mercedes".

Il migliore

Charles LECLERC: Ancora mostruoso. A Singapore si era vista una Ferrari non fortissima, qui invece il monegasco praticamente domina dal primo giro delle libere. Anche oggi domina in lungo e in largo. E' in un periodo magico.

Il peggiore

Kimi RAIKKONEN: In un momento un po' di sbandamento. E' qualche weekend che fatica, sia in qualifica che in gara. Anche oggi battuto da Giovinazzi ed eliminato addirittura in Q1.