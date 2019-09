La seconda sessione di prove libere del GP di Russia 2019 di F1 ha visto l’olandese Max Verstappen riuscire a mettersi davanti a tutti e guidare il gruppo con il tempo di 1:33.162. Il pilota della Red Bull ha trovato una grande competitività nella simulazione della qualifica di domani grazie a un T3 impressionante ma riuscendo a difendersi molto bene anche nel veloce T1 che sulla carta è quello meno favorevole alla sua vettura.

A 335 millesimi troviamo la Ferrari di Charles Leclerc che è sembrato quello più a suo agio di tutti riuscendo a trovare con estrema facilità ottimi giri in ogni condizione, senza commettere sbavature che invece sono costate del tempo prezioso al compagno di team Sebastian Vettel. Il tedesco, fresco vincitore a Marina Bay, ha abortito un paio di volte il suo tentativo con gomma rossa e alla fine non ha chiuso un vero time-attack pulito, classificandosi in quinta posizione a un secondo da Verstappen.

A sandwich tra le due Rosse si sono inserite le Mercedes di Valtteri Bottas e di Lewis Hamilton, rispettivamente a +0,646 e a +0,798. Il finlandese ancora una volta si è trovato subito competitivo su questo che è il tracciato che più lo ha visto esaltarsi nel corso degli anni e potrebbe essere per lui una buona occasione per rialzare la testa in un momento tutt’altro che felice.

Ad inizio sessione subito competitivo Leclerc che era sceso sul 1:34.148 con gomma media, poco più rapido del compagno nella simulazione di passo gara; le Mercedes sono rimaste abbastanza distanti, oltre mezzo secondo, anche se Bottas ha deciso di testare la mescola dura extra a disposizione e quindi il suo tempo va ritenuto complessivamente positivo. Allo stesso modo anche Red Bull si è presentata in pista immediatamente più solida rispetto a quanto avvenuto a Singapore mentre più anomalo il ritmo di Hamilton che a pari gomma delle Rosse è risultato il più lento dei primi.

La scuderia di Stoccarda resta dunque temibile per domenica in virtù della migliore capacità di gestire l’usura della gomma ma l’impressione è che la situazione sia davvero cambiata da Singapore, la velocità della SF90 sta decisamente migliorando anche nelle curve più lente dove la differenza con Mercedes è ora veramente ridotta. Il passo della Ferrari è molto competitivo e può contare su un Leclerc che è a tutti gli effetti il pilota più in forma del momento.

Il monegasco e Verstappen chiudono dunque al meglio questa giornata ma ricordiamo che l’olandese dovrà scontare 5 posizioni in griglia per la sostituzione della parte endotermica della sua power Unit Honda. Inoltre la situazione del meteo per domani resta parecchio critica, con la pioggia attesa al 70% e che quindi potrebbe sparigliare le carte rispetto ai valori registrati fino a qui.

I risultati

1 Max VERSTAPPEN 1:33.162

2 Charles LECLERC +0.335

3 Valtteri BOTTAS +0.646

4 Lewis HAMILTON +0.798

5 Sebastian VETTEL +1.039

6 Pierre GASLY +1.809

7 Sergio PEREZ +1.836

8 Nico HULKENBERG +1.864

9 Lance STROLL +2.014

10 Alexander ALBON +2.054

