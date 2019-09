Verstappen: "La penalità di 5 posizioni? Non penso sia un grande problema"

Non è iniziato di certo nel migliore dei modi il weekend del GP di Russia 2019, sedicesimo round del Mondiale di F1, dell’olandese Max Verstappen. Il pilota della Red Bull infatti dovrà scontare la penalità di 5 posizioni in griglia di partenza per aver sostituito il motore a combustione Honda della RB15. Un fine settimana, quindi, in salita per Max che dovrà fare di necessità virtù, dopo un terzo posto un po’ deludente a Singapore.

“A Marina Bay non siamo riusciti a esprimere il nostro potenziale, la Ferrari è andata molto forte, oltre le aspettative, anche se c’è da dire che tradizionalmente sono state sempre molto competitive. Noi ora dobbiamo concentrarci su questo appuntamento e non sarà semplice dover gestire la penalizzazione di 5 posizioni ma non penso che sia un problema insormontabile. Qui a Sochi è possibile superare e quindi non perdere troppo tempo dalle vetture più veloci“, le parole dell’orange, che quindi non vuol fasciarsi la testa prima di essersela rotta.

