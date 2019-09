Domenica da dimenticare per Sebastian Vettel. Il pilota tedesco della Ferrari era balzato al comando del Gran Premio di Russia grazie a una partenza spettacolare con cui aveva superato Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Ha comandato la gara per la prima metà, poi si è fermato ai box e al rientro la sua Rossa ha accusato problemi al motore che hanno così costretto il quattro volte campione del mondo a ritirarsi. Il teutonico è comunque molto arrabbiato perché il muretto lo aveva costretto a un pit-stop in modo da farlo scivolare in seconda posizione alle spalle di Charles Leclerc, ma la strategia non ha funzionato e infatti Lewis Hamilton ha vinto davanti a Valtteri Bottas per una doppietta Mercedes. Sebastian Vettel ha lanciato frecciate pesanti all'indirizzo di Leclerc e della scuderia attraverso i microfoni di Sky.

"Volevamo la doppietta, ma non ci è riuscita"

" Non so esattamente cosa sia successo. Avevamo un accordo, avevo parlato con Leclerc prima della gara e mi sembrava molto chiaro: forse mi sono perso qualcosa. Volevamo fare doppietta e non è stato così, Leclerc è arrivato terzo e non è quello che volevamo. Non siamo contenti perché volevamo essere primi e secondi in questa gara ma non è stato così. Penso che ho avuto una buona partenza e poi il primo stint è stato abbastanza veloce per aprire un grande gap, poi dopo il pit-stop la squadra mi ha chiesto di fermare la macchina perché ero rimasto senza energia nella batteria. Non siamo contenti ma spero che il motore vada bene anche per le prossime gare "

Leclerc: "La strategia? Devo parlare con il team"

Non era sicuramente questo il risultato che più desiderava il monegasco Charles Leclerc al termine del Gran Premio di Russia, 16esima prova del Mondiale di Formula 1 sul tracciato di Sochi. Il 21enne del Principato, in pole position, è giunto terzo al termine di una gara nella quale la strategia Ferrari era quella di favorire la doppietta tutta Rossa, con un Sebastian Vettel agevolato dall'effetto scia al via ma poi, almeno per quanto si è capito, costretto a dover ridare la posizione a Leclerc. Nel valzer dei pit-stop questo è avvenuto ma, poco dopo, Vettel è stato fermato da un problema alla parte ibrida della SF90 e quindi la Virtual Safety Car ha chiaramente alterato il corso degli eventi, anche se il passo dimostrato dalla Frecce d'Argento, prima e seconda con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, è stata notevole: "Non è certo il riscontro che volevamo, le Mercedes hanno dimostrato di essere più veloci rispetto alle qualifiche e noi su questo dobbiamo assolutamente lavorare e migliorare. La strategia con Vettel? Avevamo un piano prestabilito. Devo comunque parlare con la squadra per capire cosa sia successo".