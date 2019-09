Vettel: "Voglio vincere con la Ferrari, ho sempre la stessa passione"

Vettel: "Mi manca vincere con la Ferrari"

" In sostanza sono sempre la stessa persona, tante cose che mi piacevano allora mi piacciono ancora. Di certo sono in una posizione molto privilegiata. Ho fatto tante gare, ho vinto tanti campionati, se c'è qualcosa che mi manca è vincere con la Ferrari. Ed è quello che voglio raggiungere "

In una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport Sebastian Vettel, reduce dal trionfo di Singapore, risponde così a chi gli chiede come sia cambiato rispetto al suo primo titolo iridato, ai tempi della Red Bull.

" Spero di essere più saggio e intelligente, anche più bello - ha aggiunto scherzando il tedesco - A parte questo credo di essere la stessa persona, adoro le corse e il brivido di gareggiare. Certamente non sono la stessa persona di un tempo, hai una visione diversa della vita quando hai una trentina d'anni rispetto a quando ne hai venti, ma se si parla di passione per le corse credo sia molto simile. Il resto lo determina quello che ti accade nella vita, è quella che cambia "

" Monza? E' stato difficile, ero deluso da me stesso, non ho fatto la gara che avrei voluto, perché in generale pensavo che avrei potuto fare molto bene. Avevo delle buone sensazioni e infatti la macchina è andata bene. Sono rimasto contento per il team, era una gara importante per noi ed è stato bello ottenere la vittoria in casa. Non sento che qualcosa sia cambiato, è importante però che dopo Monza tutto sia andato per il verso giusto. Non ero in una condizione negativa, sono stato io a commettere un errore. Io mi aspetto di più da me stesso, ma non sono arrivato a Singapore pensando a Monza. Pensavo a quello che avrei fatto, e qui è lo stesso. Anche se è chiaramente bello tornare in pista dopo una vittoria - ha aggiunto il pilota della Ferrari - C'è una maggiore fiducia nei propri mezzi, alla fine credo sia una questione di sapere cosa devi fare per essere all'altezza. Spero di essere un bomber per le prossime sei gare. Una parola in italiano? Campione con la Ferrari "

Leclerc: "Non dovevo reagire così a Singapore"

" Penso di avere ancora tanto da imparare. Vedendo la gara di Singapore, e anche il dopo, ho capito che non dovevo reagire così in macchina a Singapore. Voglio trarre giovamento da questo. La strategia era ovviamente quella giusta, la cosa più importante è fare primo e secondo col team. Ci crederò fino alla fine, fin quando la matematica me ne darà la possibilità "

Bottas: "Singapore? Spero non si ripeta più"

" Speriamo che questa situazione non si ripeta "

Lo ha detto Valtteri Bottas, tornando sull'ordine di scuderia ricevuto a Singapore, per tutelare la posizione di Lewis Hamilton, in conferenza stampa in vista del Gran Premio di Russia.

" Non posso approfondire i dettagli però ne abbiamo discusso con il team martedì in fabbrica - ha spiegato il pilota della Mercedes - E' qualcosa che teniamo riservato, abbiamo delle regole all'interno del team e sono reciproche e uguali per entrambi i piloti. E' successo lo scorso weekend, non voglio parlarne più "

Il finlandese non è preoccupato dal possibile assalto al secondo posto in classifica da parte di Max Verstappen o Charles Leclerc. "Sicuramente la Ferrari è migliorata tanto e la Red Bull è molto vicina ogni weekend, ho ancora un buon vantaggio di punti da amministrare per il resto della stagione e molti altri ce ne sono in palio. Dobbiamo concentrarci sugli obiettivi a breve termine, il primo è quello di vincere questo weekend. A fine anno vedremo, adesso non penso troppo alla classifica e penso alle mie prestazioni come team", ha sottolineato Bottas, che sul circuito russo ha sempre avuto un buon feeling. "Mi dà fiducia arrivare a una gara in cui sai che è sempre stata una bella pista per te - ha aggiunto - E' un weekend come gli altri in cui parti da zero, anche se ho un approccio positivo arrivando qui perché so di esser stato sempre forte. Fin dal primo anno ho trovato una buona scorrevolezza su questa pista. Ci sono sempre cose che si possono fare meglio e spero di riuscirci".

Raikkonen: "Non mi sarei mai immaginato una carriera così lunga"

" Pensavo e speravo di finire molto prima, avevo anche smesso poi ho ripreso ma non avevo idea di quanto lunga potesse essere la mia carriera allora, io continuo a divertirmi e speriamo di fare ancora tante buone cose. Finché sento di essere in grado di guidare a questo livello continuerò a farlo, nella mia testa al momento non sto pensando a quante gare ho fatto e magari realizzerò il tutto un giorno quando mi guarderò indietro "