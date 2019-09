FP2: Hamilton impressiona sul giro secco davanti a Verstappen, Vettel 3°, Leclerc 6°

Lewis Hamilton impressiona nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore 2019 firmando il miglior tempo della giornata e confermandosi il grande favorito per la pole position e per il successo finale nel 15° round stagionale del Mondiale di Formula 1. Sul circuito cittadino di Marina Bay il cinque volte campione del mondo della Mercedes ha fatto la differenza nella simulazione di qualifica con gomme morbide in cui ha rifilato addirittura 1.121 al compagno di squadra finlandese Valtteri Bottas, quarto classificato con l’altra W10.

Il leader del Mondiale è stato molto veloce anche nella seconda parte della sessione riservata ai long-run con carico di carburante, in cui ha dominato anche sulla lunga distanza non soffrendo minimamente il degrado delle gomme. L’unico apparentemente in grado di limitare lo strapotere del “Re Nero” su questa pista è l’olandese Max Verstappen, capace di inserirsi in seconda piazza a 184 millesimi dalla vetta sul giro secco con una Red Bull estremamente efficace soprattutto nel settore centrale e abbastanza costante sul passo gara.

La Ferrari non ha confermato gli ottimi riscontri della prima sessione, infatti Sebastian Vettel è stato il migliore della Rossa con il terzo tempo a 0.818 dalla prestazione di Hamilton sul giro secco con gomme soft, anche se il tedesco è stato costretto a rilanciarsi per diverse volte a causa del traffico. Il monegasco Charles Leclerc, reduce da due vittorie consecutive a Spa e Monza, ha fatto fatica a completare un giro lanciato pulito e si è dovuto accontentare della sesta piazza a 1.245 dalla testa appena alle spalle del thailandese Alexander Albon, staccato di quasi 1″ dal compagno di squadra Verstappen in Red Bull. Sul passo gara le Ferrari non hanno brillato fino agli ultimi due giri del turno, in cui Leclerc è riuscito a pareggiare le prestazioni di Hamilton a parità di mescola e di condizioni con gomme medie.

Prestazione molto incoraggiante in ottica qualifica per la McLaren che ha portato entrambe le vetture in top10 con lo spagnolo Carlos Sainz settimo a 1.372 ed il rookie britannico Lando Norris nono a 1.588. Ottava posizione positiva per la Renault di Nico Hulkenberg, mentre a completare il quadro dei primi 10 troviamo il francese Pierre Gasly con la Toro Rosso. Giornata complicata dal punto di vista delle prestazioni per l’Alfa Romeo, con il pugliese Antonio Giovinazzi 15° a 2.355 che ha preceduto il compagno di squadra finlandese Kimi Raikkonen sul giro secco di un decimo.

CLASSIFICA FP2 GP Singapore 2019

1 44 L. Hamilton (B) Mercedes 1’38″773 18

2 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″184 1’38″957 17

3 5 S. Vettel (B) Ferrari +00″818 1’39″591 19

4 77 V. Bottas (B) Mercedes +01″121 1’39″894 14

5 23 A. Albon (B) Red Bull +01″170 1’39″943 15

6 16 C. Leclerc (B) Ferrari +01″245 1’40″018 13

7 55 C. Sainz (B) McLaren +01″372 1’40″145 15

8 27 N. Hulkenberg (B) Renault +01″551 1’40″324 14

9 4 L. Norris (B) McLaren +01″588 1’40″361 18

10 10 P. Gasly (B) Toro Rosso +01″864 1’40″637 15