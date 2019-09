Uno straripante Charles Leclerc ha chiuso in grande stile la terza sessione di prove libere del GP di Singapore di Formula 1, l’ultima prima delle qualifiche che scatteranno alle 15 in uno scenario notturno unico nel suo genere, illuminato dalle luci artificiali. Sul tracciato di Marina Bay la Ferrari del monegasco ha stampato un pauroso 1'38"192 che ridà tanta fiducia alla Ferrari in vista del pomeriggio, tenendosi dietro anche Lewis Hamilton (a 207 millesimi) che ieri appariva inattaccabile. La Mercedes non è certamente in modalità massima di motore ma il britannico dovrà guardarsi le spalle da una minaccia che ieri era difficilmente pronosticabile come quella delle Rosse. Sebastian Vettel si è fermato infatti in terza posizione a poco più di sei decimi dal compagno, ma gran parte del ritardo è stato accumulato nel T2 che poi il tedesco ha sistemato in un ulteriore tentativo e quindi anche lui potrebbe tornare della partita. Da segnalare anche un errore da dilettante da parte del cinque volte campione del mondo della Mercedes che si è girato in maniera piuttosto buffa in uscita dalla pit-lane prima del suo ultimo tentativo, senza conseguenze per la sua W10.

Verstappen attendista, conferma McLaren

In quarta posizione a 80 millesimi da Vettel troviamo l’altra Freccia d’Argento di Valtteri Bottas, che conferma il distacco medio dal compagno di mezzo secondo già patito ieri e che potrebbe essere a questo punto seriamente attaccabile sia dai due alfieri della Rossa che dall’olandese Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha adottato una strategia molto attendista e non è sceso in pista per gran parte di una sessione che è stata anche fermata per qualche minuto per un incidente in penultima curva della Racing Point di Sergio Perez. Nel suo giro lanciato finale poi l’orange ha trovato molto traffico e si è dovuto accontentare della sesta piazza a +1.174, dietro anche al compagno di team Alexander Albon. Grande conferma di McLaren che riesce a restare anche qui la quarta forza del Mondiale in maniera piuttosto netta; Carlos Sainz (+1,3) e Lando Norris (+1,5) hanno infatti occupato la settima e l’ottava posizione davanti alle due Renault di Nico Hulkenberg e Daniel Ricciardo, divisi da pochi millesimi, che dopo l’exploit di Monza stanno cercando di accorciare il divario nel campionato costruttori. Sorprende anche George Russell che sale in quindicesima posizione davanti ad entrambe le Haas e al nostro Antonio Giovinazzi.

I tempi delle terze libere del GP di Singapore

1. Charles LECLERC 1:38.192

2. Lewis HAMILTON +0.207

3. Sebastian VETTEL +0.619

4. Valtteri BOTTAS +0.693

5. Alexander ALBON +1.066

6. Max VERSTAPPEN +1.174

7. Carlos SAINZ +1.315 8. Lando NORRIS +1.517

9. Nico HULKENBERG +1.926

10. Daniel RICCIARDO +1.961

11. Lance STROLL +2.017

12. Pierre GASLY +2.147

13. Kimi RÄIKKÖNEN +2.761

14. Sergio PEREZ +2.793

15. George RUSSELL +2.964

16. Antonio GIOVINAZZI +2.977

17. Kevin MAGNUSSEN +3.302

18. Romain GROSJEAN +3.350

19. Robert KUBICA +3.762

20. Daniil KVYAT ----