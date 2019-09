Le pagelle: Vettel formidabile, Ferrari che strategia! Mercedes e Hamilton deludono

Sebastian VETTEL Voto 10: Bentornato Seb! Forse in maniera anche un po' sorprendente, il tedesco si sveglia nel buio di Singapore. Dopo una buona qualifica, sfrutta al meglio la scelta azzeccata della strategia per andare in testa. Da qui prosegue lo show, super a sorpassare i vari Stroll e Ricciardo, guadagnando terreno su Leclerc e Verstappen. Poi davanti è super a tenere a bada il compagno di squadra nella fase finale. E così dopo una vita torna alla vittoria, una delle più insperate della carriera.

Charles LECLERC Voto 8 e mezzo: Tre gare grandiose di fila. Il monegasco si conferma in forma epocale, anche se questa volta è battuto. Parte benissimo, comanda la corsa in maniera autorevole, con un ritmo lentissimo imposto dai box. Poi arriva la sosta e il sorpasso inaspettato di Vettel. Da qui prende paga dal compagno, più lesto nei sorpassi. Nel finale tenta di attaccare Seb, ma il tedesco ha più ritmo. Deluso e polemico nel finale, quando riguarderà la corsa capirà che la Scuderia ha agito nel modo più corretto.

FERRARI Voto 10: Stavolta fanno tutto alla perfezione. Se la Ferrari torna a casa da Marina Bay con una doppietta, gran parte è merito della strategia. Seb entra nel momento migliore, poi è bravissimo nel giro di uscita a guadagnare una vita su Leclerc. Oltre alla strategia, c'è da segnalare una macchina veloce in ogni condizione e su ogni pista: nonostante un venerdi complesso a Singapore, la squadra ha lavorato, guadagnando la pole e il successo. Ci sarà da divertirsi in questo finale di stagione.

Leclerc e Vettel dopo il GP di Singapore 2019Getty Images

Max VERSTAPPEN Voto 7 e mezzo: Sulla scia di Vettel, entra nel momento migliore della corsa e così riesce a battere le Mercedes. Il problema è che in questa pista le Red Bull avrebbero dovuto lottare per il successo con le Mercedes, invece si deve accontentare del terzo gradino del podio.

Lewis HAMILTON Voto 5 e mezzo: E' lui il principale sconfitto di oggi e del weekend. La Mercedes doveva dominare a Marina Bay, invece non va neanche a podio. Lewis non parte male, ma rimane guardingo dietro a Leclerc. Poi la squadra lo tiene fuori troppo a lungo e così perde secondi preziosi. Nel rientro in pista però non ha ritmo e così non combatte mai con Verstappen per il podio, tranne che negli ultimi giri. Ringrazia la squadra di averlo messo davanti a Bottas.

MERCEDES Voto 5: Corsa dalla difficile lettura, ma la Mercedes sbaglia praticamente tutto. Hamilton rimane fuori per troppo tempo, mentre Bottas è costretto a rallentare per non finire davanti al compagno. E così nel Gran Premio dove dovevano dominare la Scuderia tedesca si ritrova addirittura fuori dal podio.

Lando NORRIS Voto 8: Vince lui la gara dei normali, questa volta a stretto contato coi primi. La McLaren prosegue nel suo ottimo momento di forma.

Pierre GASLY Voto 7 e mezzo: Sembra un pilota trasformato da quando è tornato in Toro Rosso. O meglio, sembra trovarsi meglio con la vettura di Faenza. Senza pressioni disputa una signora gara e finisce la corsa non lontano da Albon.

Antonio GIOVINAZZI Voto 7: Si toglie lo sfizio di stare in testa per diversi giri, cosa che non accadeva ad un italiano da una vita. Corsa costante, con un ottimo ritmo. La squadra tenta in tutti i modi di rovinargli la corsa, ma lui è bravo a non perdersi d'animo e conquista un buon decimo posto.

Daniil KVYAT Voto 5: Uno dei peggiori di oggi. Fatica nelle fasi iniziali e si fa passare da molti avversari. Nella seconda fase viene coinvolto nel crash con Raikkonen e così chiude lontano dai punti.

Muretto ALFA ROMEO Voto 4: gestione sciagurata della gara di Giovinazzi. Antonio si gode la testa della corsa per qualche giro, ma successivamente crolla in termini di prestazioni. Qui doveva entrare ai box, invece rimane dentro per una vita, perdendo secondi preziosi. Rientra quando ormai è tardi. Nel finale comunque Giovinazzi riesce a guadagnare un punticino che fa tanto morale.