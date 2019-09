Leclerc: "Contento per la pole"; Hamilton: "Non so come abbia fatto la Ferrari"

Charles Leclerc scende dalla sua Ferrari al termine delle qualifiche del Gran Premio di Singapore 2019 di Formula Uno con l’espressione di chi è letteralmente su una nuvola. Il pilota monegasco in un batter d’occhio ha centrato una pole position che ha del clamoroso a Marina Bay e, contemporaneamente, ha fatto capire come la SF90 abbia mosso passi in avanti clamorosi, emergendo anche su una pista che, quantomeno sulla carta, doveva essere tabù. Le sue parole, nel corso delle interviste di rito post-qualifiche sulla linea del traguardo (oggi condotte da Paul Di Resta) confermano il tutto:

" Sono davvero contento per questa pole position. Ho concluso un giro bello, anzi ottimo. In alcuni momenti ho perso la mia macchina, ma sono riuscito a riprenderla in qualche modo. Un risultato incredibile! Devo ringraziare il team per il lavoro svolto, la vettura era eccellente "

Fino alla giornata di ieri sembra una vera e propria utopia poter pensare ad una pole position targata Ferrari, ma sia Leclerc, sia Sebastian Vettel, hanno dimostrato di avere una monoposto competitiva anche su una pista ricca di curve come quella di Singapore: “Sapevamo che questo tracciato sarebbe stato piuttosto complicato per noi, ma il nuovo pacchetto aerodinamico che abbiamo portato ci ha regalato grandi risposte. Abbiamo provato diversi pezzi nuovi che sono andati nella direzione giusta, e non sempre ci era successo nel corso del campionato. Ieri ho vissuto un venerdì non semplice, ma ho lavorato duramente e sono stato in grado di crescere tanto”. In ottica gara, a questo punto, tutto sarà da scrivere:

" Ora concentriamoci sul Gran Premio di domani. Le Mercedes hanno un ottimo passo, ma noi non siamo lontani. La partenza sarà fondamentale "

Hamilton: "Non so come abbia fatto la Ferrari"

" Non so dove la Ferrari abbia trovato tutto questo passo, non sembrava la loro pista. Leclerc ha fatto un grande giro. Per stare davanti avevo bisogno di qualcosa di speciale. Sono sicuro di aver toccato anche il muretto durante il giro. Sono contento doi essere in prima fila, domani proverò a beffarli. Possiamo essere aggressivi "

Queste le parole di Lewis Hamilton al termine delle qualifiche del Gp di Singapore dove il pilota della Mercedes ha ottenuto il secondo tempo precedendo l'altro ferrarista Sebastian Vettel.