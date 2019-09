Leclerc: "Singapore mi piace molto"; Vettel: "Non è il momento peggiore della mia carriera"

Leclerc: "Singapore mi piace molto"

Charles Leclerc è senza dubbio il pilota sulla bocca di tutti. Le due vittorie consecutive conquistate con la Ferrari a Spa (Belgio) e a Monza hanno confermato le sue grandi qualità, nonostante la sua giovane età. Il monegasco ha dato, infatti, dimostrazione di freddezza e velocità, prevalendo in due corse decisamente complicate sotto il profilo fisico e mentale. Ora sarà la volta di Singapore, sede del 15° round del Mondiale 2019 di F1 e sul circuito di Marina Bay sarà una grande sfida: tracciato cittadino, qualifiche e corsa domenicale in notturna:

" Amo tutti i circuiti cittadini e questo non fa eccezione. Il fatto che si giri di notte crea un effetto di velocità ancora più vivido. Personalmente mi piace molto e credo che abbiamo delle carte che ci possiamo giocare (fonte: Sky Sport) "

In teoria, questo layout non dovrebbe favorire troppo il Cavallino Rampante. La SF90, infatti, ha sofferto molto su circuiti che richiedono tanto carico aerodinamico e questo fa parte della lista. Tuttavia, i tecnici di Maranello hanno deciso di apportare delle sostanziali modifiche sulla monoposto proprio per trovare delle soluzioni alle criticità emerse in passato:

" Abbiamo delle parti nuove sulla SF90 che speriamo ci aiutino a colmare il gap dai rivali su questo tipo di circuito. Il target, come sempre, è puntare più in alto possibile, anche se bisogna essere realisti: non sarà facile "

Vettel: "Non è il momento peggiore della mia carriera"

Dopo la brutta prova a Monza (Italia) è il momento per il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel di voltare pagina. Sul circuito cittadino di Marina Bay il teutonico si è imposto in quattro circostanze e si augura certamente di fare meglio di quanto accaduto nel fine settimana italiano.

" Nel weekend la gara è il momento clou, e un momento può cambiare l’intera corsa e in quel caso è successo. Ovviamente sono stato il primo ad ammettere l’errore. Sfortunatamente, queste cose fanno parte del gioco. Amo ancora correre e voglio ancora migliorare. Devo finire questa stagione e prepararmi per la prossima. Questo non è il momento peggiore della mia carriera. Non è eccezionale, ma non è nemmeno un disastro "

Ferrari che si presenterà in una versione rinnovata dal punto di vista aerodinamico. L’obiettivo è quello di rendere la monoposto più guidabile su una pista come questa ad alto carico:

" Sulla carta sappiamo cosa ci aspettiamo e speriamo di vedere lo stesso in pista. L’ultima volta che abbiamo avuto il massimo carico aerodinamico sull’auto è stata in Ungheria, quindi speriamo che sia un chiaro passo avanti "

