Binotto: "Non ci giochiamo tutto a Barcellona, bisogna sviluppare la macchina"

Venerdì molto difficile per la Ferrari che non è riuscita a brillare durante le prove libere del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Le Rosse hanno infatti faticato sia in simulazione qualifica che sul passo gara, palesando un ritardo importante nei confronti delle Mercedes che sembrano volare. I tanti aggiornamenti portati a Barcellona e la nuova power unit non sembrano aver aiutato Sebastian Vettel e Charles Leclerc anche se siamo soltanto all’inizio del fine settimana, la musica potrebbe cambiare in vista delle qualifiche e della gara. Mattia Binotto, team principal del Cavallino Rampante, ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

" Stiamo facendo un all-in? Non ci stiamo giocando tutto a Barcellona, è più importante avere la certezza di sviluppare bene la macchina. Abbiamo anticipato e spinto per avere degli aggiornamenti qui perché, visto l’inizio di stagione, è doveroso cercare di recuperare e metterci nelle condizioni di avere una macchina più forte possibile "

La Ferrari aveva ben figurato al Montmelò durante i test invernali ma Binotto precisa:

" Dire che eravamo davanti era prematuro, già allora la Mercedes era forte quanto noi, aveva fatto il nostro stesso tempo. Le macchine nel frattempo sono state sviluppate e oggi fa più caldo. Stiamo inseguendo ma c’è poca differenza, l’importante è capire come migliorare la macchina per le qualifiche e la gara "

Le gomme potrebbero ricoprire un ruolo determinante durante la gara:

" Sono un fattore che concorre alla prestazione e bisogna farle funzionare bene. Le gomme sono state sviluppate bene da Pirelli, dobbiamo imparare a conoscerle e a ottimizzarle "