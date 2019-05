Bottas in pole con 6 decimi di vantaggio su Hamilton! Vettel terzo, ma lontano dalla Mercedes

E' Valtteri Bottas il poleman del Gran Premio di Spagna, quinto atto del mondiale di Formula 1 2019. Il finlandese è ancora davanti a tutti per la terza volta consecutiva, ma questa forse è la migliore pole della carriera. Il motivo? Il distacco mostruoso rifilato al compagno di squadra.

Valtteri è davanti a Lewis di 6 decimi. Qualcosa di inimmaginabile, di mai visto nell'era Mercedes per il cinque volte campione del mondo. Bottas è in forma smagliante, gli riesce veramente tutto e non è mai stato così veloce. Ora fa veramente paura e per domani è il favorito per la gara.

Valtteri Bottas (Mercedes) - GP of Azerbaidjan 2019Getty Images

Stupisce quindi, non la pole del finlandese, ma il come è arrivata. Hamilton prende una paga incredibile e neanche lui sa veramente il motivo. L'inglese, dopo delle ottime libere, incassa la sconfitta e da oggi si rende veramente conto di avere un compagno di box straordinariamente forte, che può metterlo in difficoltà per l'ennesimo titolo della carriera. Il miglior poleman della storia viene ridicolizzato, assurdo.

Sebastian Vettel (Ferrari) - GP of Spain 2019Getty Images

La Mercedes vola, o meglio: la Ferrari è ancora lontana. In tanti speravano che la Rossa si ritrovasse nella pista dove aveva fatto il vuoto nei test invernali. Tutto ciò non accade, anzi: Vettel è a 2 decimi da Hamilton, ma a 8 da Bottas. Leclerc ancora più indietro, quinto dietro a Verstasppen. Analizzando i tempi viene fuori che la Ferrari ha quasi lo stesso passo delle Frecce d'Argento nel primo e secondo settore, ma va molto lenta nell'ultimo parziale, con tempi paragonabili a quelle dei team di seconda fascia. Manca grip e velocità alla SF90, cosa non certo recuperabile in una notte. Bene le Haas dietro, Ricciardo si risolleva, bravo Kvyat a passare nel Q3. Delude invece l'Alfa Romeo Racing, solito disastro Williams.

Per domani l'impressione è che la Rossa debba guardare le Mercedes da lontano, lottando per la terza posizione. Davanti sarà una grande incognita tra Hamilton e Bottas: chi la spunterà?

La griglia di partenza

POSIZIONE PILOTA SCUDERIA DISTACCO 1 Valtteri Bottas Mercedes - 2 Lewis Hamilton Mercedes +0.634 3 Sebastian Vettel Ferrari +0.866 4 Max Verstappen Red Bull +0.951 5 Charles Leclerc Ferrari +1.182 6 Pierre Gasly Red Bull +1.302 7 Romain Grosjean Haas +1.505 8 Kevin Magnussen Haas +1.516 9 Daniil Kvyat Toro Rosso +2.167 10 Daniel Ricciardo Renault +2.700

I 5 momenti della qualifica

- A sorpresa, Bottas coglie il miglior crono davanti al buon Verstappen. Hamilton è terzo, la Ferrari subito dietro, con Leclerc e Vettel che comunque faticano rispetto agli altri tre. Bene le Haas e la Toro Rosso, solito Raikkonen, la Renault male. Fuori Hulkenberg, Stroll, Giovinazzi e le Williams.

- Nessuno dei top team prova a qualificarsi con gomme medie, tutti sono sulle morbide. Subito Hamilton fa il record della pista nel Q2, con Bottas subito dietro. Verstappen terzo, Vettel a sei decimi. Leclerc sbaglia il primo tentativo e deve farne un secondo.

- Nel finale anche Bottas torna in pista e batte ancora un volta il compagno. Charles si migliora ma la Rossa rimane a oltre mezzo secondo dalle Mercedes. Dietro sempre bene la Haas, super Ricciardo si qualifica per il Q3. Eliminati: Norris, Albon, Sainz, Raikkonen, Perez.

- Tutti subito in pista, tranne Leclerc che salta il primo tentativo per verifiche alla sua vettura dopo l'errore nel Q2. Hamilton fa un buon tempo, ma Bottas è ancora incredibile e fa il record della pista con 6 decimi davanti al compagno e 8 su Vettel. Verstappen e Gasly subito dietro.

- Leclerc esce e va quinto dietro Max. Nel tentativo finale nessuno migliora e Bottas conquista la terza pole consecutiva, la nona della carriera.

La statistica chiave

Sono ben 3 le pole consecutive di Valtteri Bottas, cosa che non gli è mai accaduta in carriera.

La dichiarazione

Sebastian VETTEL: "Nel terzo settore fatichiamo tanto e perdiamo terreno. Il potenziale della macchina è buono, ma non sufficiente. Non siamo abbastanza veloci, anche se bilanciati. C'è un po' di sottosterzo, ma manca grip nell'ultimo settore".

Il migliore

Valtteri BOTTAS: Semplicemente incredibile. Non è tanto la pole a stupire, anche se è comunque una sorpresa guardando alle libere, ma è il modo in cui è arrivata. Il finlandese fa giri pazzeschi, rifilando distacchi quasi terrificanti al miglior poleman della storia. Un Bottas nuovo, favorito per domani.

Il peggiore

Nico HULKENBERG : Con una Renault che fatica terribilmente in Spagna, Ricciardo riesce ad entrare nel Q3, mentre Nico rimane fuori dal Q1, dopo essere andato lunghissimo nel primo tentativo e aver perso molto tempo. Domani sarà durissima per lui.