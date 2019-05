Equilibrio Mercedes-Ferrari, Bottas precede di poco Vettel nelle prime libere

Il fine settimana del Gran Premio di Spagna 2019, quinto round stagionale del Mondiale di Formula 1, si è aperto con una prima sessione di prove libere molto equilibrata in cui alla fine Valtteri Bottas ha firmato il miglior tempo davanti alle due Ferrari e al compagno di squadra Lewis Hamilton. Sulla pista catalana del Montmelò, sede dei test invernali, i team del circus hanno sfruttato il turno mattutino per testare il nuovo pacchetto di aggiornamenti portato per il primo appuntamento della primavera/estate europea della Formula 1. Il leader del Mondiale Valtteri Bottas (Mercedes) ha cominciato nel migliori dei modi il weekend con un notevole 1’17″951 fatto segnare con gomme morbide (C3) grazie ad un terzo settore estremamente efficace, anche se ha dovuto concludere il proprio programma di lavoro in anticipo a causa di un problema idraulico della sua monoposto.

Alle spalle del finlandese della Mercedes si è inserita la coppia di piloti della Ferrari, con il tedesco Sebastian Vettel che si è attestato a soli 115 millesimi dalla testa dimostrando di aver subito trovato un buon feeling con il tracciato e con il nuovo pacchetto aerodinamico della SF90. Il quattro volte campione iridato ha lavorato con poco carico di carburante e con le gomme soft per andare alla ricerca del miglior set-up in vista della qualifica, facendo la differenza nei primi due settori ad alta velocità per poi perdere molto tempo nel T3. Il monegasco Charles Leclerc ha siglato il terzo tempo a 0.221 da Bottas e a poco più di un decimo dal compagno di squadra, evidenziando comunque un ottimo stato di forma in vista delle fasi calde del fine settimana. Il britannico Lewis Hamilton non ha spinto al massimo e si è limitato a portare a termine il programma di lavoro senza sbavature con il quarto tempo a 0.624 dal miglior riscontro della sessione mattutina con gomme C3.

Ottima quinta piazza del francese Romain Grosjean a 0.992 dalla vetta con la Haas, il quale ha preceduto il beniamino del pubblico iberico Carlos Sainz, sesto a 1.204 con la McLaren, ed il compagno di squadra danese Kevin Magnussen, settimo a 1.229 dal miglior tempo e a più di due decimi di ritardo dalla prima Haas. La Red Bull è rimasta nell’ombra nella sessione mattutina, con il francese Pierre Gasly in ottava posizione a 1.334 con le gomme morbide, mentre l’olandese Max Verstappen (il quale ha vinto a Barcellona nel 2016 il primo GP della carriera) è addirittura dodicesimo a quasi 2″ dai primi anche a causa di un problema tecnico accusato dalla sua vettura. Antonio Giovinazzi si è classificato 14° a 2.070 dal leader con l’Alfa Romeo, precedendo di mezzo secondo il compagno di box Kimi Raikkonen in una pista che dovrebbe essere poco favorevole alle caratteristiche della C38 guidata dall’italiano e dal finnico.

I tempi delle prime libere

1 Valtteri BOTTAS Mercedes 1:17.951

2 Sebastian VETTEL Ferrari +0.115

3 Charles LECLERC Ferrari +0.221

4 Lewis HAMILTON Mercedes +0.624

5 Romain GROSJEAN Haas F1 Team +0.992

6 Carlos SAINZ McLaren +1.204

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.229

8 Pierre GASLY Red Bull Racing +1.334

9 Daniil KVYAT Toro Rosso +1.413

10 Nico HULKENBERG Renault +1.499

11 Daniel RICCIARDO Renault +1.560

12 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +1.893

13 Lance STROLL Racing Point +1.904

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +2.070

15 Alexander ALBON Toro Rosso +2.079

16 Lando NORRIS McLaren +2.115

17 Sergio PEREZ Racing Point +2.508

18 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +2.640

19 Robert KUBICA Williams +2.938

20 George RUSSELL Williams +3.039