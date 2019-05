Hamilton domina davanti a Bottas, terzo Verstappen. La Ferrari ancora giù dal podio

Ieri aveva perso, oggi ha stravinto. Parliamo naturalmente di Lewis Hamilton, che si aggiudica il Gran Premio di Spagna, quinto atto del mondiale di Formula 1. Una gara decisa dalla partenza, con l'inglese che supera il compagno di squadra in curva 1 per poi andarsene via in solitaria. Il campione del mondo torna in testa nel mondiale, conquistando anche il punto supplementare del giro più veloce.

Lewis è semplicemente stratosferico. Dopo le critiche in qualifica, parte più carico che mai, demolendo la concorrenza. La stagione è ancora lunga, ma con questo Hamilton c'è ben poco da fare. Neanche un buonissimo Bottas, in forma come mai nella sua carriera, può fermarlo. Oggi il finlandese semplicemente deve guardare a distanza il compagno, cogliendo la seconda piazza.

Hamilton (Mercedes), Valtteri Bottas (Mercedes) - GP of Azerbaidjan 2019Getty Images

Dominio assoluto. Sia di Hamilton, che della Mercedes. La scuderia della Stella prosegue il suo momento di totale perfezione: non sbaglia mai nulla, ne in termini di strategie, ne nel pit, ne in pista. Cinque gare su piste totalmente diverse, ma il risultato è sempre il medesimo. In Spagna, su una pista dove quest'inverno aveva sofferto, la Mercedes fa ancora doppietta, riscrivendo la storia di questa sport.

Terzo un solidissimo Max Verstappen. L'olandese ottiene, come ormai accade, il massimo possibile, arrivando alle spalle di Bottas. Con una strategia alternativa max passa la Ferrari in partenza, per poi rimanere terzo per tutta la corsa. Ennesima corsa senza sbavatura del giovane, che sale al terzo posto nel mondiale.

Le dépassement de Charles Leclerc (Ferrari) sur Sebastian Vettel (Ferrari) lors du GP d'Espagne 2019Getty Images

Doveva essere all-in per la Ferrari questa gara in Spagna, già ultima spiaggia per capire se veramente questa Rossa può lottare alla pari con la Mercedes per il mondiale. E invece, ancora una volta, ne esce con le ossa rotte. Vettel attacca le Mercedes alla prima curva, ma danneggia la sua anteriore e perde terreno. Il resto è poca cosa: la SF90 si fa battere anche da Verstappen, con Seb che chiude quarto davanti a Leclerc.

C'è tantissimo da lavorare, ma l'impressione è che tutti migliorano tranne il Cavallino Rampante. Weekend al di sotto delle aspettative: si sperava molto di più dai due piloti, ma l'impressione è che, anche questa stagione, sembra andata dopo appena cinque corse.

L'ordine d'arrivo

La cronaca della gara

- Pronti via e Hamilton parte a fionda e supera il compagno di squadra. Vettel prova ad attaccare Bottas ma va lungo, spiattella l'anteriore destra e si fa passare anche da Verstappen. Quinto Leclerc, poi Gasly. Lungo di Raikkonen che chiude ultimo il primo giri.

- Tornate iniziali con i big a trenino. Hamilton tenta la fuga, ma Valtteri risponde a suon di giri più veloci. Verstappen perde terreno, come le Ferrari. Leclerc ne ha di più rispetto a Vettel e così inizia a farsi vedere negli specchietti del tedesco. Il team order arriva con qualche giro di ritardo, e così il monegasco passa il tedesco e si lancia all'inseguimento di Verstappen con un gran ritmo. Seb invece gira molto lento e fatica a stare in pista per colpa del bloccaggio gomma al primo giro. Così Vettel chiede di anticipare la sosta e il box lo accontenta, mettendogli gomma gialla. La tornata successiva entra Verstappen che mette gomma rossa, segno che la Red Bull farà sicuramente due soste, per Seb non si sa ancora.

- Hamilton continua a girare su tempi stellari, mentre Bottas perde terreno. Terzo Leclerc, ma con un ritmo non così irresistibile. Così il monegasco entra e mette gomma bianca al giro 26 per arrivare sino in fondo. Arriva successivamente il momento del pit per le Mercedes, che entrambe mettono la gialla. Dopo la prima sosta dei big il sunto è il seguente: Hamilton e Bottas davanti con gomma gialla, Verstappen terzo ma con la Rossa, quarto Leclerc con la bianca, quinto e sesto Vettel e Gasly con la gialla.

Mentre davanti la Mercedes vola, Verstappen con la rossa fatica ad avere ritmo. Dietro Vettel arriva su Leclerc e chiede spazio al compagno: il muretto ci mette una vita ma il team order arriva e così Seb parte all'inseguimento di Max, mentre Charles rimane più staccato. La Red Bull corre ai ripari e Verstappen entra ai box, mettendo gomma gialla. Poco dopo entra Bottas, il quale sceglie la rossa.

- A 20 giri dalla fine il colpo di scena: crash tra Stroll e Norris. Tanti detriti in pista e Safety car. Ne approfittano subito Hamilton e Leclerc che fanno la sosta. Quindi la situazione è la seguente: Hamilton poi Bottas, entrambi con gomma rossa, terzo Verstappen, poi Vettel e Leclerc, tutti con gomma gialla. Sesto Gasly. Si riparte con Lewis che rifila una vita a Valtteri, mentre Vettel non riesce ad attaccare Verstappen. Leclerc invece deve tenere la posizione su Gasly.

- Nel finale succede molto poco. Hamilton vola, vince e si prende anche il giro più veloce. Bottas è secondo, demolito dal compagno. Chiude il podio il buon Verstappen che batte, ancora una volta, le Ferrari.

La statistica chiave

Quinta doppietta consecutiva per la Mercedes ad inizio stagione, cosa mai successa in F1. Quarta vittoria in Spagna per Hamilton, la terza consecutiva.

La dichiarazione

Valtteri BOTTAS : "Ho perso un po' di tempo in partenza per un problema alla frizione. E' incredibile come team ottenere la quinta doppietta consecutiva. Ho preso comunque tanti punti in quest'inizio di stagione e i punti conteranno tanto alla fine".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Lewis HAMILTON: La batosta di ieri l'ha subita. Ci ha pensato tutta la notte per rispondere alla sua maniera in gara. In pista l'inglese ha letteramente legnato il compagno di squadra dalla prima curva, battendolo su tutti i fronti. Per chi avesse dei dubbi, ecco la risposta su chi Mercedes deve scommettere per il mondiale.

Il peggiore

ALFA ROMEO : Dopo un grande inizio anno, la scuderia svizzero-italiana si sta spegnendo. Stavolta neanche Raikkonen riesce a portare la vettura in zona punti dopo un brutto primo giro. Entrambi i piloti chiudono in fondo alla classifica, davanti solo all'inguidabile Williams. Urge un cambio di rotta.