La Ferrari a Barcellona con la nuova power unit. Binotto: "Ci aspettiamo miglioramenti"

L’obiettivo è quello di riuscire finalmente a cambiare passo, dopo un inizio tutt’altro che positivo: la Ferrari ha deciso di portare il nuovo motore per il GP di Spagna in quel di Barcellona. La notizia era nell’aria, ora è praticamente arrivata l’ufficialità: c’è bisogno di riuscire a ridurre il gap rispetto alla Mercedes, che sembra essere già in fuga con Bottas ed Hamilton nel Mondiale di Formula 1. Oltre alla nuova power unit (se ne possono utilizzare massimo tre a stagione, poi si incorre in una penalità), ci sarà anche l’esordio di un nuovo olio Shell. L’obiettivo è quello di tornare al top, come visto nei test invernali proprio in terra catalana, quando la Ferrari riuscì a stupire tutti e ad issarsi in vetta, anche con ampio margine.

Queste le parole di Mattia Binotto, come riportate da motorsport.com:

" In Spagna ci sarà una nuova power unit anticipando il programma iniziale che prevedeva di introdurre la seconda unità in Canada per questa power unit Shell, in collaborazione con il team, ha sviluppato un olio diverso che ci garantirà migliori prestazioni..Siamo riusciti a portare questi sviluppi già qui solo grazie a un gran lavoro di squadra che testimonia quanto tutto il team stia spingendo per recuperare terreno. Siamo al GP di Spagna, una gara nella quale per consuetudine la maggior parte delle squadre porta nuovi sviluppi, quindi ci aspettiamo un miglioramento di prestazione da parte dei nostri avversari. Siamo in ritardo in campionato e sappiamo che dobbiamo recuperare, e per quanto ci riguarda è chiaro che lo sviluppo sarà la chiave di questa stagione. Dopo aver portato un nuovo pacchetto aerodinamico a Baku, anche a Barcellona avremo novità in questo ambito. "

