La Ferrari reagisce in FP3, ma Hamilton resta davanti a Leclerc

Dopo tanto Valtteri Bottas, Lewis Hamilton ha deciso di rompere gli indugi. L’inglese, infatti, ha fatto la voce grossa nel corso della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno, andando a segnare un crono clamoroso, rifilando oltre mezzo secondo a tutti i rivali.

Dopo il sole pieno di ieri, oggi al Montmelò il cielo si è presentato coperto e temperature decisamente più fresche attorno ai 21° per quanto riguarda l’aria e 34° per l’asfalto. Con questa situazione per tutti i piloti è stato decisamente complicato mandare le gomme nella giusta finestra di utilizzo, con diversi testa-coda e una uscita di pista in curva 5 per Valtteri Bottas che ha reso necessaria la bandiera rossa dato che la W10 del finlandese non era in grado di riemergere dalla ghiaia.

Al termine del turno, tuttavia, tutti hanno potuto spingere ed effettuare le consuete simulazioni di qualifica. Lewis Hamilton ha volato in 1:16.568 (con uno stellare 26.2 nel tratto finale) dopo aver fatto segnare in precedenza un eccellente 1:17.655 con le gomme medie e 26.623 nel T3. Alle sue spalle, a debita distanza, le due Ferrari che hanno vissuto una FP3 particolare. La scuderia di Maranello a metà sessione, infatti, ha deciso di intervenire sulle proprie vetture a livello di sospensioni per trovare un bandolo della matassa nel T3 che, fino a quel momento, non aveva minimamente trovato. Dopo queste modifiche Charles Leclerc ha chiuso in 1:17.099 a 531 millesimi, con Valtteri Bottas (Mercedes) terzo in 1:17.123 a 555, mentre quarto è Sebastian Vettel in 1:17.172 a 604

Quinto tempo per il francese Romain Grosjean (Haas) in 1:17.192 a soli 20 millesimi dal tedesco della Ferrari, mentre è sesto il tedesco Nico Hulkenberg (Renault) a 962. Settima prestazione per Max Verstappen (Red Bull) a 990, ottava per il thailandese Alexander Albon (Toro Rosso) a 1.296, nona per Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) a 1.401, mentre chiude la top ten il russo Daniil Kvyat (Toro Rosso) a 1.537. Si ferma in 16esima posizione il nostro Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) a 2.172.

Nei Gran Premi precedenti, solitamente, la terza sessione di prove libere vedeva le Ferrari dominare la scena, con le Mercedes distanti ed intente a nascondersi in vista delle qualifiche dove, poi, facevano il vuoto. Tutto sembra capovolto. Sarà così anche alle ore 15.00?

