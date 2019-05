Le pagelle: Hamilton perfetto, Bottas battuto, bravo Verstappen. Vettel e Leclerc in difficoltà

Lewis HAMILTON Voto 10 e lode: La batosta di ieri l'ha subita. Ci ha pensato tutta la notte per rispondere alla sua maniera in gara. In pista l'inglese ha letteramente legnato il compagno di squadra dalla prima curva, battendolo su tutti i fronti. Per chi avesse dei dubbi, ecco la risposta su chi Mercedes deve scommettere per il mondiale.

Valtteri Bottas (Mercedes), Hamilton (Mercedes) - GP of Azerbaidjan 2019Getty Images

Valtteri BOTTAS VOTO 7: E' il grande sconfitto di oggi. Dopo la super prestazione di ieri ci si aspettava qualcosa in più da lui. Invece sbaglia in partenza, poi non riesce minimamente a tenere il ritmo del compagno. Guida un astronave, il secondo posto è il minimo sindacale.

MERCEDED VOTO 10: Che dire? Dopo ormai cinque anni di dominio, la scuderia tedesca non smette di migliorare. Ennesima doppietta, stanno riscrivendo la storia di questo sport. Mentre gli altri provano a migliorare, loro non parlano e continuano a lavorare, demolendo costantemente la concorrenza. Straordinari.

Max VERSTAPPEN VOTO 9: Dopo Lewis, è l'olandese uno dei migliori di oggi. In partenza è guardingo, poi approffitta dell'errore di Vettel per superarlo in curva 3. Fatica a gestire le gomme rosse nel secondo stint, super nella parte finale della corsa. Ormai i suoi colpi di testa sono un lontano ricordo, questo è un pilota super solido.

Sebastian VETTEL VOTO 6,5: Gara dalla difficile valutazione. In partenza è super e ci sta il tentativo in curva uno, purtroppo gli rovina tutta la prima fase della corsa. Poi ha un buon ritmo dopo i pit, ma non così importanti da poter raggiungere e battere Max Verstappen. Da lui ci si aspetta sicuramente di più, ma il mezzo sicuramente non è più competitivo come quello dei test invernali.

Sebastian Vettel of Germany and Ferrari looks on in the garage during practice for the F1 Grand Prix of Azerbaijan at Baku City Circuit on April 26, 2019 in Baku, Azerbaijan.Getty Images

Charles LECLERC VOTO 6: Battuto in tutte le fasi dal compagno di squadra, sia in qualifica che in gara. Sfortunato con la seconda safety car, ma con quelle gomme nel finale avrebbe perso tanto tempo e al traguardo la situazione sarebbe stata molto simile.

FERRARI VOTO 5: Doveva essere all-in per la Ferrari questa gara in Spagna, già ultima spiaggia per capire se veramente questa Rossa può lottare alla pari con la Mercedes per il mondiale. E invece, ancora una volta, ne esce con le ossa rotte. L'idea è che si sia persa la retta via. Dopo i buoni test iniziali, ogni tentativo di migliorare la vettura ha avuto esito opposto. Se ci aggiungiamo un muretto box che fatica enormemente a prendere decisioni nei piloti in pista, il risultato è questo.

Kevin MAGNUSSEN 8: Un leone. La Haas, dopo qualche gara anonima, torna competitiva e il danese la guida al meglio. Settimo posto finale, primo degli umani. Lotta con le unghie e con i denti per mantenere la posizione.

Carlos SAINZ VOTO 6,5: La gara di casa gli da quella spinta in più per arrivare ottavo, dietro al buon Magnussen.

Daniil KVYAT VOTO 6: Gara solida del russo che porta la Toro Rosso a punti. Bravissimo nel finale a superare un Grosjean in crisi.

Lance STROLL VOTO 5: Terza volta che lancia la vettura contro un muro. Veramente un weekend da dimenticare per il canadese, che naviga nelle retrovie per tutta la corsa, per poi finire con un crash un curva 1 con Norris.

Daniel RICCIARDO VOTO 5: Ieri era riuscito nel miracolo di portare la Renault in Q3. Oggi invece non riesce in nessuna rimonta, finendo fuori dalla zona punti. Aveva detto che se fosse finito nei 10 in Spagna avrebbe poi vinto a Monaco...

ALFA ROMEO VOTO 4: Dopo un grande inizio anno, la scuderia svizzero-italiana si sta spegnendo. Stavolta neanche Raikkonen riesce a portare la vettura in zona punti dopo un brutto primo giro. Entrambi i piloti chiudono in fondo alla classifica, davanti solo all'inguidabile Williams. Urge un cambio di rotta.