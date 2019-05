Vettel: "Non ci aspettavamo di essere così lontani ma tutti stanno dando il massimo"

Sebastian Vettel ha chiuso al terzo posto le qualifiche del GP di Spagna 2019, quinto appuntamento del Mondiale di F1. Il tedesco ha sofferto come da previsione nel lento terzo settore la minor aderenza della sua Ferrari rispetto alle Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton che si sono agevolmente suddivise la prima fila nonostante una sessione opaca del britannico, ma ha limitato i danni trovando un buon 1:16.292 a 866 millesimi dal finlandese e ha stravinto la battaglia interna con Charles Leclerc, addirittura quinto dietro alla Red Bull di Max Verstappen. Nella conferenza stampa riservata ai primi tre classificati, Sebastian è parso parecchio deluso:

" E’ stato un weekend impegnativo, sono contento della terza posizione e ora proviamo a guardare alla gara. Abbiamo portato nuovi pezzi e un nuovo motore, tutto sembra funzionare bene ma non siamo al livello che vorremmo; non ci aspettavamo di essere così lontani, perdiamo davvero troppo del T3 nonostante la competitività sul dritto "

Il tedesco prova comunque a continuare a incoraggiare il suo team e a restare positivo in vista delle prossime gare: “Tutti stanno danno il massimo, ma per ora non è sufficiente. Ci stiamo prendendo dei rischi e sono certo che alla lunga questo pagherà, magari non subito ma speriamo che si possa avviare un buon trend in vista delle prossime settimane”.