Vettel: "Perdiamo tempo nelle curve lente"; Leclerc: "Niente panico"

Vettel deluso

Sebastian Vettel non è riuscito a esaltarsi durante le prove libere del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha chiuso il secondo turno a tre decimi di distacco da Valtteri Bottas, pagando dazio dalle Mercedes sia sul giro secco che in simulazione di passo gara.

Le Rosse sono in difficoltà nonostante i tanti aggiornamenti portati a Barcellona, il Cavallino Rampante soffre tantissimo nel terzo settore dove le Frecce d’Argento riescono a essere più performanti grazie alla presenza di diverse curve e bassa velocità. Il tedesco non si è sprecato in molte dichiarazioni al termine delle prove libere ed è parso deluso dal rendimento della sua monoposto:

" Non è la prima volta quest’anno che perdiamo in questo tipo di curve (si riferisce a quelle del terzo intermedio, ndr). Se fosse facile risolvere questo problema l’avremmo già fatto, ma stiamo lavorando duro. Vedremo come vanno le cose domani "

Le parole di Leclerc

Charles Leclerc ha concluso a tre decimi di distacco da Valtteri Bottas e al termine della FP2 ha piazzato un acuto in simulazione gara montando gomme hard. Il monegasco ha raccontato le sue sensazioni al termine delle prove libere:

" Oggi sono stato meno contento con il bilanciamento rispetto ai test, ma è una cosa normale quando si portano così tanti pezzi nuovi sulla macchina. È normale che ci voglia un po’ di tempo per ritrovare il bilanciamento che vogliamo. Niente panico, sul potenziale della monoposto dobbiamo ancora un po’ lavorare e vedremo "

Il giovane pilota della Scuderia di Maranello sembra essere ottimista in vista del prosieguo del fine settimana:

" Nei long run abbiamo gestito sicuramente un po’ come tutti, alla fine ho avuto anche del traffico. Secondo me non siamo messi male sul passo "