Bottas: "Molto contento, il feeling aumenta". Vettel: "Vicini, speriamo nella partenza"

Valtteri Bottas, poleman per la Mercedes (1°)

"Sono molto contento, bel giro al Q3, il feeling aumenta giro dopo giro. E' iniziato a funzionare tutto meglio e siamo riusciti a concentrarci sulle qualifiche. Nel giro conclusivo ho avuto meno aderenza, per fortuna gli altri non si sono migliorati". Queste le parole di Vatteri Bottas, pilota della Mercedes, che ha conquistato la pole position del Gp Usa".

Sebastian Vettel, Ferrari (2°)

"Congratulazioni a Bottas, eravamo molti vicini. Ho perso nell'alta velocità nell'ultimo tentativo ma ero comunque già dietro. Ho fatto giri discreti, spero domani in una buona partenza. Spero di partire dalla linea... Tutti partiranno con le gomme medie. Sicuramente dovremmo pensare a tante cose domani".

Max Verstappen, Redbull (3°)

"Su questa pista essere competitivi è un ottimo risultato. Sobo atte qualifiche combattute. Credo che in gara siamo molto forti e rispetto all'anno scorso siamo stati più competitivi anche in qualifica".

Charles Leclerc, Ferrari (4°)

"Se vedo la posizione non sono soddisfatto, ma se vedo il distacco non eccessivo dalla pole c'è del positivo. Ha influito saltare Q3 dove c'è la simulazione gara. Quanto mi ha svantaggiato non lo so. Mi aspettavo un po di più in termini di qualifica ma anche le altre vetture vanno forte. Abbiamo cambiato la vettura ma non so se basterà domani per fare la differenza".

Lewis Hamilton, Mercedes (5°)

"È stata una qualifica piuttosto negativa, ma è andata così e si deve guardare avanti - dice Lewis -. Bottas ha fatto un gran lavoro, mentre io oggi non ero in forma. L'incomprensione con Verstappen e Kvyat è stata nulla di che. La gara? Ora non penso alla strategia di gara, voglio solo digerire questa qualifica".