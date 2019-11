Nonostante il titolo di campione del Mondo Piloti e Costruttori siano stati già assegnati, non mancano le polemiche a tener banco in Formula 1. La stoccata, come un fulmine a ciel sereno, arriva da Max Verstappen nei confronti della Ferrari, proprio a margine del GP di Austin che ha consegnato il sesto titolo iridato a Lewis Hamilton. “Ferrari male nel weekend? Beh, questo è quello che succede se smetti di barare – ha dichiarato alla tv olandese Ziggo Sport – questo è quello che abbiamo visto, quindi bisogna tenerli d'occhio da ora in poi”.

Il problema, per il 23enne e la sua scuderia, risiederebbe nella power unit della macchina di Vettel e Leclerc, che dalla ripresa dalla sosta estiva ha dato un’altra marcia alla Ferrari che ha inanellato ben sei pole position di fila dal Belgio (31 agosto) al Messico (26 ottobre). Immediata la reazione del Team Principal della Rossa, Mattia Binotto:

" Ho sentito di certe dichiarazioni, davvero deludenti la realtà è che abbiamo mancato la pole di poco con Sebastian e Charles ha avuto un problema che ci ha costretto a montare un’unità vecchia, senza cui avrebbe potuto lottare per la pole. In gara il nostro problema non è stato la velocità di punta in rettilineo. Ho sentito parole totalmente sbagliate e non buone per lo sport e tutti ne dovrebbero essere consapevoli "

La Fia, sollecitata dalle segnalazioni della Red Bull, ha già indagato e appurato che non esistono irregolarità da parte del Cavallino, a differenza di quanto sostiene il team di Milton Keynes che sottolinea delle incongruenze nel filtraggio del flusso di carburante più elevato, non consentito e motivo del miglioramento delle prestazioni della squadra di Maranello.