Hamilton dedica il Mondiale a Niki Lauda: “Questo titolo è per te, amico e mentore incredibile"

Hamilton si è dovuto ‘accontentare’ del 2° posto in Texas, alle spalle del compagno di squadra Bottas, ma l’alfiere della Mercedes è riuscito a conquistare lo scettro per la 6a volta in carriera, portandosi a -1 da Michael Schumacher, il pilota con più titoli vinta nella storia.

Il britannico non ha dimenticato chi lo ha sostenuto in tutti questi anni, tra questi anche il compianto Niki Lauda, scomparso lo scorso 20 maggio. Hamilton ha voluto dedicare il titolo proprio all’ex dirigente e pilota austriaco.

" Questa stagione è per Niki Lauda, mio amico e incredibile mentore che abbiamo perso durante questa stagione. Lauda ci ha trasmesso il suo coraggio e la sua determinazione. Questo titolo è per te Niki. Continuerò a renderti orgoglioso "