Ormai ad un passo dal vincere il suo sesto titolo mondiale di F1, Lewis Hamilton guarda già al futuro e conferma che sarà ancora in pista nel 2021 quando verranno intodotte le nuove regole per rendere la gare più spettacolari. "Continuare? Penso di si. Le macchine saranno più lente ma sarà interessante, ho intenzione di esserci e ad un certo punto dell'anno prossimo inizierò a pensare al 2021 per essere il pioniere di questa nuova era", ha dichiarato il campione inglese in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin. Hamilton, tuttavia, ha aggiunto di non aver ancora avuto il tempo di leggere le nuove regole in dettaglio anche se si rammarica con il fatto che le vetture saranno più pesanti di quelle attuali.

"Non vedo alcun motivo per fermarmi"

Sotto contratto con la Mercedes fino al 2020, Hamilton ha dichiarato che "non c'è ancora nulla di deciso per il futuro". "Sono molto contento di quello che sto facendo ora - aggiunge - e non vedo alcun motivo per fermarmi. Quando c'è una sfida come un cambio di regole, è importante per me come pilota usare le abilità acquisite durante il corso degli anni per aiutare la squadra ad andare nella giusta direzione".

"Via dalla Mercedes? Non mi vedo da nessun'altra parte"

Sulla possibilità di cambiare squadra, invece, Hamilton ribadisce: "Non mi vedo davvero andare da nessuna parte, mi piace far parte della Mercedes e della sua storia". Infine sulla possibilità di conquistare il suo sesto titolo domenica: "Non avrei mai pensato di poter vincere 5 titoli e un sesto sarebbe straordinario. Ho intenzione di andare avanti e vorrei vincerne uno ogni anno. Non credo di aver ancora raggiunto il mio meglio".